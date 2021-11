El final de la ATE ha llegado. El pacto del Botánic ha firmado el que puede ser el último capítulo de la Acción Territorial Estratégica con el inicio del expediente de caducidad de la misma. El Valencia CF de este modo se encuentra entre la espada y la pared y solo tiene una salida: durante un plazo de 90 días debe presentar una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE a la Generalitat. Si eso sucede podría dar marcha atrás. Si no se confirma lo que está firmado y lo que se hará público en el Pleno del Consell de este viernes y es precisamente el final de la ATE.

Llegó el día clave para el futuro de la ATE en el Valencia CF. El 'Consellet' de este jueves era el paso previo a una jornada que puede resultar histórica en clave Nuevo Mestalla. Arcadi España, Conseller de Política Territorial, llevó a la reunión la iniciativa para iniciar la caducidad de la Acción Territorial Estratégica, pero las discrepancias entre el PSPV y Compromís, con Rafael Climent a la cabeza, no cerraron la mañana con unanimidad y esa propuesta parecía quedarse fuera de la orden del día del Consell. Sin embargo, y a pesar de no haber acuerdo, no cambió la hoja de ruta y los planes continuaron por el mismo camino. De hecho, con el paso de las horas, ambos partidos acercaron posturas y será este viernes cuando se anunciará según lo previsto el inicio de expediente para caducar la ATE. Con matices, eso sí.

Arcadi España tenía muy clara su postura: Abogacía de la Generalitat era muy contundente en su informe y sobre todo en las conclusiones del mismo. La primera de ellas decía lo siguiente: "Atendiendo a la situación en que se encuentra la ATE, y teniendo en cuenta los incumplimientos de su promotor, el Consell está obligado a resolver anticipadamente la ATE", señala el texto. Con esas líneas en el PSPV se entendía que no había otra opción que iniciar el expediente de caducidad, aunque desde Compromís se pidió paciencia y más tiempo al Valencia CF. Al menos hasta que se haga oficial el acuerdo con el fondo CVC que puede dar mayor músculo financiero al club de Mestalla. Con dos posturas tan diferentes, los dos grupos acercaron puntos de vista este jueves y se valoraron distintas alternativas para tratar de lograr el objetivo común: cumplir con la ley y salvaguardar el interés público y el del aficionado del Valencia.

La única solución que tendría el Valencia CF para evitar la caducidad tiene además un tiempo muy concreto y explicado en el acuerdo. En caso de que durante un plazo de 90 días presente una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE la Generalitat, podría dar marcha atrás a este inicio de la caducidad. De esta manera, el Pleno del Consell dejaría claro que se busca la mejor solución y muestra que la pelota sigue, como ha estado siempre, en el tejado del Valencia CF, algo que reconoció Arcadi España en su entrevista en Superdeporte este mismo miércoles. "No lo ha hecho. Tenemos que recalcar que al final son palabras en las que siempre se habla de voluntad, intención o compromiso verbal pero no existe un aval que nos permita tener esa seguridad. Ellos te dicen que existe una voluntad de hacerlo, pero en términos jurídicos tenemos que replantearlo", explicaba antes de dejar clara otra cosa: "cualquier solución o propuesta que vaya en la línea de cumplir con la ley será escuchada por la Generalitat".

En definitiva, el acuerdo del Botánico pone en jaque al Valencia CF y le obliga a dar un paso delante cuando reciba el dinero del fondo CVC. Esa sería la única solución para que no se cumpliera con la caducidad de la ATE.