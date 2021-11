Después de ver las cuentas y la situación (a todos los niveles) de la Real Sociedad y del Valencia CF, a cualquiera le será harto complicado sostener la comparación entre uno y otro club. Dos históricos del fútbol que viven realidades muy diferentes. La flauta no suele sonar a la primera y los proyectos necesitan procesos a medio plazo. El de la Real ya ha madurado tanto que recoge los frutos deportivos con los que el Valencia ahora mismo solo sueña: Luchar el liderato, repetir curso en Europa y ser campeón de Copa. Pero para más inri la plantilla de la Real cuesta menos, es un grupo amplio, formado en casa y de primer nivel. No es que me genere envidia, pero sí espero que el Valencia se acerque algún día de nuevo a ese ideal al que siempre se debe aspirar para acercarte lo máximo que puedas. El Valencia aún está lejísimos de tener un estadio renovado, un club al alza y unas cuentas saneadas… vamos, de una gestión modélica y exitosa. Esa es la diferencia entre tener un plan y ejecutarlo bien y darte de bruces año tras año.