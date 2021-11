El Valencia CF se mide este domingo a la Real Sociedad y se prepara bajo mínimos para este encuentro debido a que los internacionales han ido llegando paulatinamente y la enfermería no solamente no termina de vaciarse, sino que alberga algún ocupante más. El centro de la defensa es la parte más delicada porque a la incertidumbre de Gabriel Paulista, la no presencia de Omar Alderete y la sanción de Hugo Guillamón, se ha sumado la baja de Mouctar Diakhaby en la sesión matutina de esta mañana por faringitis.

Al margen del ‘6’, que está fuera por acumulación de tarjetas, ninguno de ellos está descartado, aunque llegan con poco margen de preparación para visitar el estadio del líder. En primer lugar, el central francés no se entrenó, pero si su evolución es positiva mañana se podría incorporar al grupo para las últimas sesiones de entrenamiento. En cuanto a Paulista, que salió lesionado del encuentro contra el Villarreal y se le daba alrededor de tres semanas de bajas, su presencia es una posibilidad porque ha trabajado mucho durante el parón de selecciones para recortar plazos. En la sesión de esta mañana ha entrenado al máximo en solitario y sus sensaciones en los días que quedan para el choque marcarán sus opciones de llegar al encuentro o no. Por último, Omar Alderete todavía no se ha ejercitado porque aterrizó ayer en Valencia después de la concentración con Paraguay. El futbolista no ha disputado ni un solo minuto en este parón bajo las órdenes del nuevo seleccionador paraguayo en una ventana en la que el combinado guaraní se ha complicado, y mucho, su presencia en el Mundial de Catar. Esta previsto que mañana regrese al trabajo y tenga dos días para apuntarse al once titular. Para paliar esta plaga de bajas, José Bordalás ha echado mano de futbolistas del filial. Hasta tres futbolistas del Mestalla son habituales en los entrenamientos del Valencia CF: César Tárrega, Rubén Iranzo y Christian Mosquera, por lo que salvo que los tres centrales del primer equipo se recuperen en estos tres días, alguno de ellos viajará a San Sebastián para cubrir su baja.