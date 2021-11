Arcadi España, conseller de Territorio, propone este sábado en el Consell la caducidad de la ATE, un apretón de tuercas para Peter Lim. No te pierdas la entrevista completa de SUPER:

Semana clave para el futuro del Nuevo Mestalla y la ATE. ¿Cómo se llega al Consell de este viernes?

Llegamos con el objetivo de cumplir con la ley y la legalidad. Abogacía de la Generalitat marca y deja claro que hay que caducar la ATE porque no se ha cumplido con lo firmado desde hace meses. Una ATE es que la Generalitat asuma competencias para agilizar el procedimiento que le corresponde al Ayuntamiento, pero a cambio se establecen unas condiciones determinadas y que ya conocen todos del solar del Viejo Mestalla. Desde entonces no se han ido cumpliendo. Inclusive la fase 1, que es improrrogable, tal y como dice el propio texto de la ATE. El Valencia, si se me permite, debe hablar solo de deporte. Queremos que así sea. Tiene grandes jugadores, algunos de ellos además valencianos, como Soler y Gayà, que son muy buenos y han sido tentados por clubes grandes. Ese debe ser el objetivo grande del Valencia: hablar de deporte.

¿Cómo de lejos están las posturas entre Compromís y el PSPV después de las declaraciones del conseller Rafael Climent (Economía) respecto a no caducar la ATE?

Al final de lo que tenemos que hablar es de lo que marca la Abogacía de la Generalitat. No quiero entrar en debates con compañeros y el informe está a disposición de todo el mundo. La conclusión primera dice lo siguiente: «Atendiendo a la situación en que se encuentra la ATE, y teniendo en cuenta los incumplimientos de su promotor, el Consell está obligado a resolver anticipadamente la ATE». No es una opinión mía o de una Consellería; es una opinión de Abogacía de la Generalitat. Es la hoja de ruta que debemos establecer. Nosotros iniciamos el proceso de caducidad de la ATE, pero esto no es que se caduque mañana. El Valencia tiene tiempo para recurrir y, en líneas generales, puede durar hasta 8 meses esta situación, si bien no tiene porqué cumplirse con ese tiempo.

El Valencia asegura que tiene voluntad de acabar el estadio y por eso pidió una prórroga hasta 2030. ¿Ha presentado algún aval?

No lo ha hecho. Tenemos que recalcar que al final son palabras en las que siempre se habla de voluntad, intención o compromiso verbal pero no existe un aval que nos permita tener esa seguridad. Ellos te dicen que existe una voluntad de hacerlo, pero en términos jurídicos tenemos que replantearlo. Esto se hace de otra forma. Esas intenciones están bien expresadas pero si vamos al texto y a lo que nos dice Abogacía de la Generalitat es necesario adicionalmente presentar garantías fehacientes.

¿Se ha reunido alguna vez con el Valencia CF o han tratado de reconducir la situación de alguna manera?

Nunca me he reunido con ellos. La puerta de mi despacho está siempre abierta para todo el mundo pero no se han puesto en contacto conmigo. Yo siempre quiero hablar con todo el mundo para solucionar problemas. Al final escuchas declaraciones y parece que el problema lo hemos generado nosotros. Los retrasos no son de la Generalitat, son de la propiedad. Nosotros no hemos puesto palos en las ruedas como se dice, al contrario. Ninguno. Estamos del lado de todos los aficionados que quieren que el estadio se acabe. La voluntad no es una frase en un informe. Estamos hablando de cumplimientos de contrato. Uno tiene que dar más pruebas que una simple frase o declaración. Y más después del déficit de credibilidad que tienen. Si hay dinero ya podemos ver esa voluntad de que se está trabajando o de que hay un depósito con el importe del estadio… Nosotros no trabajamos con opiniones y frases, sino con hechos. Está claro que esto es un problema del club, pero también lo es para la ciudad el hecho de que tengamos ese «mausoleo» a la entrada de València.

¿Existe la opción de que entre otro promotor o de que la ATE fuera usada por un tercero?

Eso es muy complicado. La obligación que tiene el Valencia es acabar el estadio. Es una obligación que viene de la ATE y de antes también. La carga de la responsabilidad es del Valencia, que se comprometió a algo, lo inició y lo dejó a medias. ¿Qué puede pasar en el futuro? Partido a partido, como se suele decir. Estamos en eso. Luego está la complejidad jurídica que podría tener la sustitución de un promotor, que también es otra de las cosas de las que habla el informe. Todo el mundo está cansado, no solo la administración, de las idas y venidas y de las declaraciones... Y, mientras tanto, lo importante de verdad para el club, que es que el Valencia vaya bien en LaLiga, que vaya bien en lo deportivo, que vuelva a la Champions, que vuelva a ganar, se mezcla y queda en segundo plano tras estos líos urbanísticos. Tenemos que acabar cuanto antes con esta situación.

¿En qué ayuda la caducidad de la ATE a que todo esto ocurra?

Lo primero es en el cumplimiento de la legalidad. No podemos mirar hacia otro lado como gestores públicos. Tenemos la obligación legal de cumplir con el informe de Abogacía de la Generalitat. Como dice el propio informe, si hay una voluntad fehaciente tenemos margen de maniobra jurídico suficiente para facilitar que el estadio se termine. Por un lado tenemos el pabellón de Benicalap y por otro un organismo como LaLiga que reconoce estar al día de proyectos para retomar la construcción del estadio.

¿Qué noticias tienen en la Consellería de Territorio al respecto?

Nosotros no tenemos nada formal. Lo he leído en medios de comunicación pero formalmente no hay nada. He leído sobre retrasos respecto a cuando podían llegar esos fondos. Primero un mes, luego otro... Lo que tenemos que arrojar son certidumbres. A los vecinos de ambos estadios hay que darles seguridad. Mi guía de trabajo no es otra que el informe de la Abogacía. En él se dice bien qué tareas son opinables, en cuáles tenemos margen de maniobra y en cuáles no. Lo que queremos es cumplir con la ley y salvaguardar el interés público.

Hay una amplia corriente de opinión que sostiene que la actual propiedad del Valencia no tiene ni interés ni posibilidad de terminar el estadio. Después, por cierto, de haber conocido las cuentas del último ejercicio, ¿qué opina?

He leído la situación económica y financiera y es complicada. Los fondos que pueden venir de CVC están ahí. Nosotros tenemos que ser conscientes de la situación y seguir con nuestro trabajo, que es velar por el cumplimiento de la legalidad y el interés público. Al final es una sociedad con un propietario en este momento que tiene una situación financiera compleja, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Ese es el margen de maniobra. Yo siempre he sido muy prudente y hemos visto que cuando la política se mete en el fútbol no suele salir bien. Aquí lo hemos visto en la Comunitat. Tengo muy clara la responsabilidad que nos corresponde.

Usted, sin embargo, sabe que se les pide una actuación que incluso va más allá de la ATE. Esto es una vuelta de tuerca de cara a la propiedad que podría precipitar bien que Peter Lim acepte alguna oferta de compra o, en su defecto, que demuestre su compromiso con una inyección económica de verdad. Hay una raya clara.

Efectivamente. Es una entidad que tiene sus reglas y regulación. No es la administración la que ha metido en un problema al Valencia o, mejor dicho, a la propiedad del Valencia. Yo tengo muy claro que no es lo mismo el Valencia que la propiedad del Valencia. No hemos creado nosotros este problema. No ha sido responsabilidad de la Generalitat. De hecho, cuando llegamos tratamos de ayudar al Valencia con la Unión Europea con el problema que tenía, como es normal con un club con tanta importancia en la Comunitat. Siempre ha existido la voluntad de ayudar al Valencia en todo y de entender lo que significa el Valencia para la sociedad. Después es una entidad que tiene su vida propia y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar pero no meternos más allá de lo que marca el sentido común y la legalidad.

¿Cómo va a abordar en el Consell una postura tan clara de Territorio habiendo otra frontalmente opuesta de Economía? ¿Será necesaria la unanimidad para empezar ese trámite?

Lo que está claro es que la propuesta está presentada en tiempo y forma por parte de la Consellería de Política Territorial. Y, lo mismo que en esta entrevista, la explicaré independientemente del foro en el que esté de la misma forma. Esa es la posición que vamos a mantener.

¿Se ha valorado la opción de que un tercero finalice las obras? Es más, ¿qué inversores podrían estar interesados en terminar el estadio y en qué condiciones?

En estos momentos no tengo información de ningún interesado. Ninguna entidad y ningún interesado. Jurídicamente cualquier fórmula que fuera así supondría además una demora administrativa. De momento no me consta que haya ningún tercero encima de la mesa. No hay ninguna propuesta en ese sentido.

¿Tampoco le consta algún interés por las parcelas del viejo Mestalla? Es, además, una situación que afecta a los vecinos y que en cualquier momento pueden exigir.

Esto ha trascendido demasiado tiempo en esta situación. Ha pasado demasiado tiempo. Entiendo el malestar de unos vecinos que tienen una sentencia y de otros que ven ahí una cosa que no está acabada. Lo que hay que hacer es cumplir con los compromisos que tiene la propiedad cuanto antes. Cualquier solución o propuesta que vaya en la línea de cumplir con la ley será escuchada por la Generalitat.

Hace unos días, una de las plataformas de oposición a la propiedad (De Torino a Mestalla) emitió un comunicado en el que aseguraba que Peter Lim no había invertido ni un euro en la construcción del estadio. Pero realmente no es así porque el club está al día en los pagos por el suelo al Ayuntamiento.

¿Cómo se explica esta jugada desde Territorio, que una cosa se pague y en la otra no existan avances?

Sin entrar en valoraciones más futbolísticas llama la atención. Para determinadas cosas sí hay recursos y para otras no. Llama la atención y es evidente. Los contratos se deben de cumplir. Los firme quien los firme. Yo intento mirar esta actuación desde el punto de vista más objetivo posible. Cumplimiento de la ley y salvaguardar el interés público. Cuidar al aficionado y salvaguardar el interés del Valencia CF.

ATE y alternativas para el Valencia

Ha hablado del viejo Mestalla y del Nuevo. ¿Qué pasará con el desarrollo urbanístico de la zona del Nuevo Mestalla si se caduca la ATE?

Si se caduca la ATE ahí tenemos que trabajar al lado del Ayuntamiento. Tenemos que negociar y ver en qué condiciones les entregamos jurídicamente esas cosas que ahora ha absorbido la Generalitat por la ATE. Ahí hay margen de maniobra para hablar con vecinos, para ver cómo se organiza, para ver en qué calificaciones urbanísticas queda el solar...

¿Existen otros ejemplos similares y fallidos de ATEs?

Sí, por ejemplo Intu Mediterráneo. Por razones diferentes. Lo único que tenía en común era el nombre. En esa ocasión no presentaron la fianza y los recursos necesarios para poder realizarla. En este caso es diferente. Está muy avanzada y se han incumplido muchas fases. Pero las ATEs no han funcionado bien, ni en este caso ni en otros. No han cumplido con el objetivo de dinamizar proyectos estratégicos.

¿Hay alguna alternativa?

Tenemos los PIEs. Se ha intentado no cometer los mismos errores que con las ATEs. Todavía hay peticiones para hacer en algún sitio. Ahora el instrumento que tenemos que usar es el de confiar en la ley y en el urbanismo, que existe más allá de la ATE. Y eso es lo que tenemos que impulsar.

¿Cuáles son esos errores en las ATE?

Que no ha quedado muy claro. En el caso del Valencia había un pleno del Consell, luego una resolución de Consellería, luego acuerdos de la entidad y dos Consellerías y con el Ayuntamiento de Valencia... Había flecos que no estaban bien trabajados desde el punto de vista jurídico. Eso ha dificultado mucho toda la tramitación. Competencias compartidas entre consellerías, el Ayuntamiento y la propia entidad. Había cierta confusión administrativa y lo hemos visto en este y en otros casos.

¿Hasta qué punto afecta el interlocutor que hay delante?

Todos sabemos que cuando entras en terreno deportivo siempre las pasiones afloran. Yo lo que siempre he dicho es que con esta actuación hay que tener sangre fría y la ley en la mano. La pasión hay que dejarla a un lado para el verdadero deporte. Para cuando ves el partido y vas al estadio... Pero para el resto hay que tener la cabeza fría cuando hablas de cumplir con la ley.

¿Es usted futbolero?

Mi familia sí, yo no tanto. Sí me acuerdo de una frase de un tío mío que me sentó en el sofá y me dijo: ‘no hagas ruido porque no hay nada más bonito en la vida que escuchar la frase «gol del Valencia»'. Se me ha quedado grabada. Ese sentimiento lo tengo y la pasión por el deporte, pero yo me he ido por el ciclismo. Es una escuela de vida. Te enseña a trabajar en equipo. Sacrificarte, levantarte pronto para entrenar... le doy un valor muy importante al deporte.

Hablando de ciclismo... ¿es esta la rampa más dura a la que se ha enfrentado?

Es una de las más duras porque los periodistas deportivos y este mundo es diferente al resto de periodistas. Hay que lidiar con la pasión del deporte y al mismo tiempo atemperar algunas otras cosas. Está siendo una experiencia interesante.

¿Cuál es su pronóstico para la reunión de este viernes?

Llevo una propuesta y me gustaría que saliera adelante. No puedo avanzar más. Mi propuesta no es personal ni de Consellería. Es lo que dice Abogacía de la Generalitat.

Para terminar, hemos hablado de rampas y de ciclismo. ¿Esta lucha para terminar con el Nuevo Estadio es más un puerto como el Tourmalet o un camino con piedras como la Paris-Roubaix?

Me parece más la Paris-Roubaix. Son más de 200 kilómetros. Siempre llueve y sobre adoquines. No sabes lo que te vas a encontrar en los siguientes kilómetros.