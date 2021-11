En una semana clave para el futuro de la ATE, la jornada de este jueves resultaba clave en vistas al Consell de este viernes. La reunión previa a esta cita tenía como uno de los puntos del día discutir si finalmente la caducidad de la ATE seguía hacia delante, propuesta del PSPV, o se daba más tiempo al Valencia CF, propuesta de Compromís. La distancia entre ambos sin embargo no se ha estrechado y la iniciativa de Territorio no ha sido aprobada por la negativa de Economía, algo que sin embargo no va a cambiar los planes de Arcadi España.

El Conseller de Política Territorial llevará igualmente, a pesar de no haber sido aprobada por unanimidad, la propuesta para iniciar el trámite de caducidad de la ATE, un proceso que, como reconoció en la entrevista realizada en Superdeporte, podría durar hasta 8 meses. Como aseguró Arcadi España, el PSPV se mantiene firme en sus intenciones de seguir con lo que marca Abogacía de la Generalitat, cumpliendo así con las conclusiones del informe de este mismo año.

En cualquier caso, y a pesar de que será presentado en el Consell de este viernes, la propuesta de caducidad de la ATE todavía necesita la aprobación del mismo para iniciar el trámite. De esta manera, y aunque no es lo más habitual, Arcadi España continúa con su idea de iniciar ese trámite. “Llegamos con el objetivo de cumplir con la ley y la legalidad. Abogacía de la Generalitat marca y deja claro que hay que caducar la ATE porque no se ha cumplido con lo firmado desde hace meses. Una ATE es que la Generalitat asuma competencias para agilizar el procedimiento que le corresponde al Ayuntamiento, pero a cambio se establecen unas condiciones determinadas y que ya conocen todos del solar del Viejo Mestalla. Desde entonces no se han ido cumpliendo. Inclusive la fase 1, que es improrrogable, tal y como dice el propio texto de la ATE”, explicó en Superdeporte este miércoles, antes de la reunión en la que no ha habido acuerdo con Compromís.