Miguel Zorío, quien fuese vicepresidente del Valencia CF, ha valorado el acuerdo que ha tomado este viernes el Consell para iniciar el proceso de caducidad de la ATE del Nou Mestalla.

De este, comienza la cuenta atrás y el club tiene un margen de 90 días para avalar o garantizar que cumplirá la Actuación Territorial Estratégica sobre el nuevo estadio.

El actual presidente de la plataforma Marea Valencianista ha sido contundente. "Y a dije que en diciembre el Valencia CF iba a poner muy malito. O los pone (dinero) o vende".

Este es el comunicado oficial remitido por la organización por la defensa del patrimonio histórico, deportivo, económico y social del Valencia CF.

Comunicado oficial de Marea Valencianista

Marea Valencianista avisa que el crédito de CVC no llegará con las cantidades prometidas, ni con los destinos anunciados

Los auditores deberán avisar en la Junta de Accionistas que con la resolución del Consell han aparecido 44 millones de euros más de deterioro patrimonial.

El banco ve perjudicada sus garantías hipotecarias y la ley le obliga a exigir garantías complementarias al propietario.

El gobierno valenciano no puede comunicarse por escrito con Meriton Holdings Ltd. que ha desaparecido de su domicilio social en Hong Kong y no ha informado ni a los pequeños accionistas, ni a la administración ni al banco.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista, ha valorado la resolución adoptada hoy por el Gobierno Valenciano en referencia al ATE del Valencia CF: “la empresa china MERITON HOLDINGS LTD, sin domicilio conocido en la actualidad, no podrá quejarse de la paciencia que están mostrando las administraciones valencianas con su gestión. Pero sin entrar en disquisiciones políticas, lo importante es que por fin se le pone un plazo a Peter Lim y a su empresa china (este no es un detalle menor) para presentar los avales que permitan cumplir con la ATE, terminar el nuevo estadio, cumplir la sentencia del Supremo del viejo estadio y respetar los convenios con los vecinos.”.

“Dicho eso, y siempre deseando que por fin Lim y su empresa china cumplan con las promesas realizadas y con la legislación china de la que se benefició en su inversión en el Valencia CF, es casi imposible que CVC consiga financiación bancaria para un crédito de 2100 millones de euros si no cuenta con los derechos de televisión del Real Madrid y del FC Barcelona, y menos en una liga abierta (no es un club cerrado como la NBA). Ahora mismo están centrados en buscar préstamos (no serán participativos, y por lo tanto entrarán como más deuda en el VCF) para que los clubes puedan pagar sus fichas de diciembre, y no irán destinados a cubrir inversiones en nuevos estadios. Ni las cuantías de los préstamos (ahora se habla de buscar en total 400 millones de euros para todos los equipos de la liga) ni el tipo de préstamo ni el destino de los mismos, van a poder ayudar a Lim a presentar los avales ahora requeridos. La única solución es que Lim los ponga o venda, como ya dije hace meses” afirma Miguel Zorío.

Por último, Miguel Zorío recuerda que el banco deberá exigir nuevas garantías a Lim y a su empresa china, ya que con la decisión del Consell el crédito ha visto disminuir las garantías reales aportadas.