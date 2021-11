Hugo Duro es el hombre de moda en el Valencia CF. Todavía retumba su doblete en un abrir y cerrar de ojos para rascarle un punto al vigente campeón de LaLiga Santander. Pese a ello, el delantero no quiere colgarse galardones, mientras considera que es uno más para llevar a su equipo lo más alto posible en la clasificación. “No soy el hombre de moda, soy uno más”, comentó el ‘19’ en una entrevista junto a Movistar Plus.

No obstante, Hugo Duro es de los futbolistas que van al alza tras sus actuaciones. Se estrenó contra el Real Madrid, marcó el gol del honor ante el Sevilla en el Pizjuán y se coronó con dos goles frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, su situación, después de cómo fue su inicio de temporada, dio un giro de ciento ochenta grados tras la llamada del Valencia CF, tras no contar con minutos de la mano de Míchel en el Getafe y creer que su futuro pasaba por un club puntero de la división de plata del fútbol español.

“Tuve tres partidos en los que apenas había tenido minutos. Pensé que lo mejor era la opción de salir cedido y salieron opciones de Segunda División que eran bastante buenas. Cuando tuve medio pie en algún equipo de Segunda salió la opción del Valencia. Pregunté si era cierto o no porque no deja de ser un Primera, un grande de España”, dijo Hugo Duro en Movistar, al igual que detalló cómo de importante es José Bordalás en su trayectoria deportiva. El técnico alicantino apostó por sus servicios durante su etapa en el Coliseum Alfonso Pérez y puso la mano en el fuego por él para contar con sus características futbolísticas en nueva etapa.

'¡Tocó en Hugo Duro!'

'¡Tocó en Hugo Duro!'

El estudiante. El atleta. El soldado de Bordalás.

“A día de hoy es la persona más importante que he tenido en el fútbol. Me hace debutar siendo un crío. No tengo palabras para agradecerle todos estos años”, se deshizo en elogios Hugo Duro sobre Bordalás, al igual que habló sobre cómo fue su relación con Raúl González mientras se enfundó la camiseta del Real Madrid Castilla. “Hice muy buenas migas con él. Me criticaba y me picaba como si fuera un niño, pero me hizo mejor jugador y me sacó el máximo rendimiento”, comentó.

Tras decantarse por el fútbol y no por el atletismo durante los últimos coletazos de su infancia, lo que Hugo Duro no dejará de lado es estudiar. Actualmente, pese a la exigencia a la que está sometido un deportista de élite, cursa la carrera de Ingeniería Mecánica. “En el fútbol parece que sea difícil estudiar, pero mientras pueda voy a estudiar por si acaso”, finalizó.