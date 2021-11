José Bordalás lleva todo el parón de selecciones insistiendo a sus jugadores en la necesidad de dejar la portería a cero contra la Real Sociedad. El técnico del Valencia CF no ha olvidado el mal sabor de boca que dejó el empate (3-3) contra el Atlético de Madrid. Sabe que recuperar la fiabilidad defensiva es el único camino para hacer algo importante esta temporada. Su autocrítica después del último partido de LaLiga todavía retumba en el vestuario. Esto es Primera y no podemos encajar 20 goles como llevamos. Es una auténtica barbaridad. Si no cerramos la hemorragia lo pasaremos mal. Debemos ser mucho más contundentes. Ahora tenemos subidón por haber sumado un punto, pero hemos de ser realistas . Hemos de mejorar. Hemos encajado muchos goles», dijo visiblemente enfadado.

La consigna de Bordalás es que defiendan los diez jugadores de campo contra los de Alguacil, aunque la máxima responsabilidad recaerá en la pareja de centrales: Omar Alderete y Mouctar Diakhaby. El paraguayo y el francés formarán el centro de la línea de cuatro. Solo han disputado juntos un partido de inicio y fue precisamente contra los del Cholo Simeone. Bordalás respira porque el panorama pintaba muy mal el jueves. Diakhaby fue la principal novedad en el entrenamiento. Mouctar se ha recuperado de la faringitis que le impidió entrenar el jueves y trabajó al mismo ritmo que sus compañeros. El francés estará a disposición de Bordalás y formará pareja con Alderete. El paraguayo (no disputó ningún minuto con su selección) se ejercitó el jueves en el gimnasio a su regreso de Paraguay. Este viernes ha vuelto al césped. Repetirán pareja. Bordalás recupera a Diakhaby y elige a Rubo y Lassina Paulista KO Gabriel, tal y como publicó SUPER el miércoles, no llega a San Sebastián. El hispano-brasileño está la fase final del proceso de recuperación de su microrrotura muscular, pero no se encuentra en condiciones de competir. Y menos en un partido tan exigente como el del domingo contra el líder.