El Real Sociedad-Valencia CF será un partido especial para Matthew Ryan. El portero australiano se medirá al que fuera su equipo y aprovechó la cita para conceder una interesante entrevista a Noticias de Gipuzkoa.

El guardameta reconoció en primer momento que el encuentro que se disputará en el Reale Arena será "especial" para él. "Siempre se siente algo especial por los clubes en los que has estado. Estuve año y medio allí, aprendí mucho en esa épica, una época dura, inestable", explicó.

"Creo que tuve cinco entrenadores incluyendo a Voro, pero es la vida. Lo que te da la vida, tienes que intentar superarlo. No es una opción rendirte. Tienes que superar los obstáculos que te pone la vida. Los momentos duros y difíciles es lo que te hace aprender, crecer y madurar en la vida. Es lo que quería hacer. Seguir aprendiendo e intentar mejorar todos los días".

Ryan cumplió su sueño de jugar en LaLiga en Mestalla

"Para mí las ligas de Inglaterra, de Alemania y de España son las mejores del mundo, y yo tuve la oportunidad de jugar para un gran club como el Valencia, que tiene mucha historia. Estaba muy contento de tener esta oportunidad. Di todo de mí y la gente allí lo sabe", añadió.

Ahora bien, no todo fue bien durante su corta estancia en Mestalla. Ryan tuvo que lidiar contra su frustración por las pocas oportunidades. "Todos quieren jugar siempre más. Ahora soy más maduro que en aquella época en el Valencia CF".

Ryan no llevó bien las pocas oportunidades en el Valencia CF

"Estaba más frustrado por no jugar y concentrado en cosas que no me ayudaban. Me preguntaba: ¿Por qué estoy aquí entrenando si no me sirve para nada si no estoy jugando? Pensaba que si no jugaba, no valía la pena estar ahí. Era mucha la frustración que sentía", se sinceró.

A fin de cuentas era mucho más joven y el propio Ryan, años después, ha reconocido que no afrontaba la situación de la forma correcta. "Era una mala manera de enfrentarme a las cosas. No me ayudaba nada. Mi nivel en los partidos que jugué no fue malo. Soy mejor portero ahora que en Valencia porque he tenido más experiencias jugando en Inglaterra. Estoy con más confianza en mí mismo. En uno de mis primeros partidos allí, contra el Mónaco, en un partido de Champions, tiró Bernardo Silva e hice una gran parada. Fue mi mejor momento en el equipo", zanjó.