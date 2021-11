El Valencia CF presentó sus cuentas del pasado ejercicio y sus presupuestos para el presente y en ellas se arrojaron unos números muy preocupantes. El club presupuestó unas pérdidas de más de 36 millones teniendo en cuenta que vendería jugadores por un beneficio neto de 37. El entrenador fue cuestionado por ello y si le preocupaba que en invierno saliesen futbolistas: “El club no me ha trasladado absolutamente nada”, explicó.

El tema económico, además del de la ATE, ha sido el más comentado durante la semana, pero el preparador alicantino huyó de meterse en ello: “Sinceramente mi mente y mi energía está en el partido de mañana contra la Real. El club a mí no me ha trasladado nada hasta la fecha. Salen noticias y datos que no son de mi competencia y sinceramente no estoy preocupado”, manifestó el entrenador.

La situación del club es muy delicada a nivel económico y disputar competiciones europeas puede ser clave para la generación de ingresos. Sobre ello habló precisamente Imanol Alguacil en el día de ayer, señalando que ve al Valencia disputándose con ellos las plazas que dan acceso a Europa.