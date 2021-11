El Valencia visita el Reale Arena con la sensible baja de Hugo Guillamón, lo que abre un problema para José Bordalás, que no cuenta con otro futbolista específico para jugar de ‘6’. Las opciones del entrenador pasan desde convertir a uno de sus centrocampistas en pivote posicional o cambiar de nuevo a doble pivote.

En los dos últimos encuentros planteó un trivote que le dio buen rendimiento a nivel de equilibrio con Guillamón haciendo de ancla para evitar que el equipo se partiese y a su vez dar una salida fluida a las transiciones. Ahora no cuenta con esta figura y el planteamiento es una incógnita: “Al final tenemos varios jugadores en esa posición. No tenemos a Hugo que es el que estaba desarrollando esa función por delante de la línea de 4. Ahora al no tenerle tenemos alternativas con Racic, con Wass e incluso con Koba. Podemos jugar de esa manera o volver a jugar con dos puntas”, manifestó el entrenador, que se olvidó de Carlos Soler y lo trajo a colación varias preguntas más tarde.

Si el equipo regresa al 4-4-2, el doble pivote más factible es el conformado por Wass y Racic, ya que son los jugadores que han formado en la medular en los dos encuentros que no estuvo Guillamón, aunque el día del Mallorca en Mestalla el rendimiento no fue bueno y lo cambió al descanso. La irrupción de Koba también le da opciones e incluso los minutos de Yunus por dentro, pero la participación de ambos dependerá en gran medida del esquema elegido.

Bordalás deshoja la margarita pensando en que el centro del campo sea compacto y ayude a la línea defensiva a reducir la hemorragia defensiva de la que adolece el equipo y que el propio entrenador ha señalado con insistencia en sus últimas comparecencias.