El parón de selecciones se ha hecho largo. Tanto que el recuerdo de los 4 de 6 contra Villarreal y Atlético, que se habrían firmado a priori, quedan demasiado lejos. Por eso el viaje a San Sebastián es como un volver a empezar en esa ‘remontada’ tras la mala racha de hace un mes. El ‘nuevo’ Valencia se había dibujado a partir de un 1-4-1-4-1 ante la ausencia de determinados futbolistas y hoy la duda es saber si Bordalás volverá a poner el mismo sistema o recuperará esa media con cuatro hombres. También si el equipo, lejos de Mestalla, es capaz de mostrar una cara competitiva lejos del descontrol vivido en el Benito Villamarín. La prueba de realidad empieza por ganar más fuera de casa y la mejor manera es hacerlo ante el colíder tras una semana marcada por la ATE y el Nuevo Mestalla.

El Valencia debe demostrar que ha recuperado ese ‘punch’ del inicio de temporada. El 10 de 12 que lanzó las campanas al vuelo dio paso después a una racha de siete partidos con intermitencia y muchos problemas para encontrar esa identidad. Y es precisamente eso lo que ha mostrado contra Villarreal y Atlético. Más allá del sistema, la intencionalidad en los últimos dos partidos señalan un camino que ahora puede cambiar en cuanto al dibujo pero no debe hacerlo en competitividad.

En cualquier caso, el parón de selecciones ha servido para recuperar futbolistas, trabajar el bloque y seguir puliendo esa idea de José Bordalás, que tiene al equipo no demasiado lejos de Europa. Uno de los que vuelve es Maxi Gómez y con él la eterna duda de cómo de importante es para este Valencia CF. En el Reale Arena volvería al once titular de nuevo como una apuesta de técnico, según lo previsto durante la semana, y eso desplazaría a Hugo Duro a la banda un teórico 4-4-2. El charrúa no fue con su selección y su ausencia ha tenido de todo: derrota caótica en el Villamarín, triunfo ante el Villarreal y empate contra el Atlético. La confianza de Bordalás parece tenerla, eso sí.

Quien sí es indiscutible es Guedes. El luso es el mayor recurso para un Valencia CF que además tiene otro reto encima de la mesa. La Real Sociedad no ha perdido un partido en el Reale Arena en toda la temporada. De hecho el único encuentro que ha perdido en todo el curso es contra el Barcelona en la primera jornada de LaLiga Santander. Solo Athletic Club y Sevilla han sido capaces de salir con al menos un punto de San Sebastián. ¿Podrá el Valencia CF?