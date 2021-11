Vuelve la competición liguera para el Valencia CF y lo hace con los mismos problemas físicos con lo que se fue el equipo al último parón por compromisos internacionales. Las bajas de Paulista, Toni Lato, Thierry Rendall y sobre todo la de Hugo Guillamón (ciclo de tarjetas) suponen un auténtico quebradero de cabeza para el técnico alicantino.

La novedosa formación utilizada desde el duelo ante el Villarreal funcionó hasta el punto de conseguir cuatro puntos de seis ante dos rivales de enjundia (Villarreal y Atlético). En sendos enfrentamientos sustituyó su afamado 4-4-2 por un 4-1-4-1 con Hugo Guillamón como piedra angular del centro del campo.

La baja del centrocampista de L’Eliana abre el debate de si hay otro jugador más en la plantilla capaz de desempeñar esa función de ‘6’. A riesgo de fallar en el ‘experimento’ de convertir otro pivote, la posibilidad de volver al esquema del principio de temporada gana fuerza.

Vuelta a los inicios

El trabajo de los centrocampitas del Valencia CF ante la Real Sociedad deberá ser mayúsculo si la opción de volver al 4-4-2 acaba confirmándose. Uros Racic y Daniel Wass son los favoritos para ocupar el doble pivote.

En ese dibujo sobre el campo, Carlos Soler volvería a la banda derecha, donde brilló en las primeras jornadas de liga. En la banda izquierda la opción que ha ganado mucho peso es la de Hugo Duro. El ex jugador del Getafe ha empatado a Carlos Soler como el máximo goleador del equipo y aunque sea en banda izquierda lo normal es que no abandone el once titular.

Maxi Gómez, completamente recuperado de los problemas físicos que le han mantenido apartado las últimas semanas, podría formar en punta de lanza junto al portugués Gonçalo Guedes, que actuaría algo más liberado. Así pues, la enésima baja en el equipo provocaría la vuelta a los orígenes de Bordalás en el Valencia CF.

Wass como ‘6’ en un 4-1-4-1

A pesar de que la opción del dibujo de inicio de temporada sea la decisión más probable, la evidente mejoría ante Villarreal y Atlético de Madrid respecto a los siete partidos previos en los que el equipo no consiguió ganar, impide descartar la posibilidad de que José Bordalás siga apostando por un dibujo que hizo subir prestaciones al equipo.

En ese caso, Daniel Wass tendría todas las papeletas para ocupar la posición de ‘6’ huérfana que dejaría Hugo. La posibilidad de ver a Carlos Soler por dentro volvería a ganar peso o incluso ver a Yunus en el centro del campo, posición en la que dejó muy buenas sensaciones ante el Atleti. Sin embargo, este planteamiento obligaría a sacrificar a Hugo Duro o Maxi, puesto que Guedes parece intocable.