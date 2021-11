SUPER se puso en contacto con las siete plataformas que convocaron la manifestación del 11-D para pulsar sus opiniones y dar voz a todas. Estas son sus reflexiones sobre la marcha contra la gestión de Peter Lim:

José Pérez (Libertad VCF)

«Después de las cuentas que se han presentado en el Valencia que hablan objetivamente de una causa de disolución de la sociedad y donde presentan una ampliación de capital que es una auténtica tomadura de pelo totalmente al pequeño accionista, creo que ha llegado el momento de salir a la calle. Hay que salir a la calle y multiplicar la manifestación que hubo en mayo, esperamos ser muchos más y que se nos oiga mucho más y que se oiga en todas partes que el Valencia está en una situación crítica. La manifestación de mayo le llegó al propietario y también le llegará esta. Me parece más importante que llegue a los actores que hay aquí, a los actores de València, incluso que LaLiga se dé cuenta que aquí en el Valencia hay un problema y que la RFEF sepa que aquí en el Valencia hay un problema y que las administraciones lo sepan. Hay que hacer visible la situación en la que estamos. No podemos esperar que venga nadie a salvar al Valencia, lo tenemos que salvar nosotros.

"La manifestación también será un mensaje para las instituciones políticas porque tienen que buscar una solución. La ATE es algo que tenían que resolver porque se está incumpliendo y es dejar más en evidencia la mala gestión y la negligencia de este señor, pero además hay que buscar soluciones. Hay que dar un paso más allá, hay que buscar soluciones que son complicadas pero seguro que tiene que estar la afición por medio, las administraciones y el máximo acreedor. Yo como Caixabank, como máximo acreedor, como una empresa privada que tiene miles de clientes en la Comunidad Valenciana y por supuesto tiene respeto por esta sociedad, tiene que buscar una solución al Valencia. Y no tiene que estar tranquila porque los auditores ya han dicho que el Valencia no va a poder hacer frente para pagar unos créditos determinados, no los del Caixabank, pero si ves la barba del vecino a cortar, pon la tuya a remojar. Caixabank no puede estar tranquila"

"El Valencia lo que menos es es un problema urbanístico, lo que menos es un problema de la ATE, la ATE es una negligencia más de este señor, pero el Valencia es un problema social. El Valencia es la entidad social más importante seguro de la Comunidad Valenciana y este hombre la está arrastrando por el suelo y toda la plebe que se ha traído aquí sin ningún respeto ni principio moral. Están arrastrando el Valencia cada día"

"Para el partido contra el Rayo, además de la tirada de 2.000 revistas, vamos a imprimir 20.000 carteles de 'Lim go home' y los vamos a repartir. Además, la gente se lo puede descargar desde casa, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo de imprimir 20.000 carteles. Queremos que sea un foco ese minuto 19 para hacernos ver. Hay muchas dificultades para hacernos ver, en los tiros de cámara contra el Atlético evitaron sacar las pancartas, LaLiga nos consta que intenta evitar hacer visible este problema que tenemos en València y eso es una forma de censura. Se nos está intentando censurar como pasa en los regímenes dictatoriales, así que todo el ruido que podamos hacer es importante".

"La ampliación de capital es una auténtica locura, se la estamos presentando a expertos de derecho societario y están alucinando. El Valencia se ha sacado una prima de emisión de 14 euros, que lo que viene a decir que cualquier que quiera comprar tiene que pagar 14 euros más del valor nominal de la acción. O la en la primera ampliación que capitaliza créditos que solo puede acudir Meriton y sube su participación en la sociedad abismalmente, pasa del 84 al 90%. Y no deja que nadie más suscriba. Es un atropello brutal y por eso es tan importante que las administraciones sean sensibles a esto. Pedimos mucha información porque ante lo locura de la ampliación que quieren hacer, ver si podemos acudir a los tribunales".

Fede Sagreras (Agrupació de Penyes)

Fede Sagreras, presidente de l’Agrupació de Penyes del Valencia, tiene claro que ha llegado el momento de plantarse. «El futuro del Valencia es muy incierto y lo importante es estar juntos. Todos tenemos que ir de la mano contra Meriton. Es el momento de plantarse y de decirle a Peter Lim que no puede seguir y que todo el mundo vea que el valencianismo no está muerto y que está en pie. Queremos dar un golpe encima de la mesa y que tenga repercusión en todo el mundo. También queremos que llegue un mensaje de preocupación a Caixabank y a las autoridades políticas para que no les den más días de gracia a esta gente. Queremos que sea una marcha pacífica, que vengan familias y que salga a la calle el pasado, el presente y el futuro del club. Ese día como hay partido vendrán peñas de fuera. Entre todos tenemos que presionar».

Cristina Grau (De Torino a Mestalla)

Para Cristina Grau de ‘De Torino a Mestalla’ es la hora de los valencianistas y de los valencianos. «Es hora de estar unidos porque tenemos un objetivo común que es tirar a Meriton. Cada acción que hagamos va a ser importante, el valencianismo está cansado y la gente está muy sensibilizada. El menosprecio con el que están tratando al Valencia está calando. Queremos convocar al mayor número de personas. Y no solo los valencianistas tiene que salir a la calle, es hora de que lo haga la ciudad porque Meriton le está haciendo daño a la ciudad», manifestaba.

Juan Fermín (Espíritu del 86)

Juan Fermín, de Espíritu del 86, destaca la necesidad de «advertir a la sociedad de lo que nos jugamos». «El convocante de la manifestación es el propio Lim. El valencianismo ha dicho hasta aquí. Hemos tenido diferencias, pero nos hemos unido porque lo que nos importa a todos es el Valencia y la realidad ahora es que hoy está en causa de disolución y hoy está en riesgo real de desaparición. Todo eso unido a las cuentas, a la ATE, la venta de jugadores, el deterioro del equipo, los gestos de falta de respeto... Es burlesco y ha llegado el momento de unirnos, hablar y advertir a la sociedad de lo que nos jugamos. Hay que hacer un alto y que el valencianismo despierte. No queremos que esto vaya adelante. Han incumplido todas las cosas a las que se comprometieron en 2014. Es un toque de atención al Valencia, a las autoridades y a la ciudad».

Josep Fernández (Últimes Vesprades a Mestalla)

En la misma línea se expresa Josep Fernández de Últimes Vesprades a Mestalla (UVA). «La manifestación es una continuación a la del 8 de mayo, es un basta ya a las cuentas y a la censura en Mestalla y en las redes, es una invitación que Peter Lim venda y se vaya. Es una falta de respeto c ontinuada al club. No se cuida a la afición, se burlan de nosotros y hay que empujarlos a que se vayan porque pueden dejar morir el club. Hay que pasar a la acción, dejar las redes y bajar a la calle. Ya que en la Junta no se puede hay que pelear en la calle. La manifestación de mayo les hizo pupa y pensamos que está les hará más. Ya no hay vuelta atrás», asegura.

Simón Alegre de VCF SUD

Simón Alegre de VCF SUD es tajante. «O nos movemos ya o no quedará nada del Valencia en unos meses. Esto es una estafa piramidal y el aficionado del Valencia tiene que empoderarse y pensar que se pueden hacer cosas como mostrar el desprecio por el maltrato al que estamos siendo sometidos. Esto es una cuestión de orgullo. Hay que salir a la calle y decirles que no les queremos aquí. Hay que defender lo que es nuestro. Cu antos más días sigan, más van a vaciar el club. Y a todos los actores que tiene que decir algo hay que decirles que no se pongan de perfil, no me momento para mirar a otro lado».

Ritxi Vilanova (Viachers)

Por último, Ritxi Vilanova de Viachers lanza un mensaje: «Hay que obligarse a ir a la manifestación, ya no valen las excusas». «La afición está harta y lo normal es que cada vez se una más gente. Parece que la manifestación de mayo no fue suficiente, pero están destrozando al Valencia con las cuentas, con el ‘patà i avant’ del estadio. Hay que salir a la calle y que todo el mundo se dé cuenta a nivel nacional e internacional que está malito. Por lo menos que sepan que no nos vamos a rendir. Hay que obligarse a ir a la manifestación, ya no valen las excusas», finalizaba.