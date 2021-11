No hay demasiadas novedades sobre la renovación de Carlos Soler, cuyos contactos continúan en su fase inicial. No obstante, el centrocampista valenciano si que ha hecho saber a la entidad que es lo que quiere para seguir vistiendo la camiseta del Valencia CF. Y lo ha hecho de forma pública.

"Tiene que ser precioso jugar toda tu carrera en el mismo club, y más si es el de tu ciudad. Si el club donde has estado toda la vida te ofrece un proyecto personal y colectivo importante, es el mejor sitio dónde estar", aseguró Carlos Soler en declaraciones a Las Provincias.

El jugador, que concluye su vinculación el 30 de junio de 2023, explica también que el hecho de que Mestalla cante su nombre “no se puede expresar con palabras, hay que sentirlo. La primera vez que cantaron el mío fue en la temporada 2016-17 contra el Celta. No me lo podía creer".

Sobre su nueva función en el centro del campo, confiesa que ha necesitado de "una adaptación pero he tratado de que se note lo menos posible. Entreno cada día para mejorar en cualquier posición".

“Poca gente conoce los sacrificios que hay detrás en la carrera de un futbolista. Renuncias a muchas cosas y le quitas tiempo a tus familiares, pero claro que ha merecido la pena", destaca el jugador del Valencia CF, para el que "trabajar de lo que te gusta es un regalo, sea la profesión que sea".

Encantado con la selección española

Carlos Soler también habló en clave selección española. Y es que para él "vestir la camiseta de la selección es muy emocionante. Yo me he criado en la época dorada de la Selección y no imaginas que un día puedes estar ahí”.

En este sentido, concluyó, “ahora con la clasificación para el Mundial de Catar, la alegría es inmensa".