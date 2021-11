Uno de los máximos accionistas del Valencia CF, Antonio Sesé, ha hablado para Á Punt y ha explicado su postura sobre la gestión de Meriton en el club. Sesé ha dado su punto de vista y ha mostrado cuál será su oposición a Peter Lim en la Junta General de Accionistas que celebrará el próximo 16 de diciembre.

“El movimiento en fichajes en jugadores desde que llegó Meriton es de mil millones de euros. Y han ganado vendiendo y comprando jugadores 270 millones de euros. ¿Y no tienen un euro para hacer el nuevo estadio?. Eso quiere decir que nos están tomando el pelo”, asegura contundentemente sobre Meriton.

Respecto a la situación económica del Valencia CF Sesé lo tiene muy claro: “La situación es crítica. Estamos en la UCI, en coma inducido y con respiración asistida. Esa es la realidad que tenemos hoy en el club. Nosotros no tenemos un modelo porque Meriton no ha querido tener ese modelo para que el club subsista. Con los fondos que generemos, con los recursos que generamos, que recuerdo que son casi un 80% derechos televisivos no vamos a la esquina”

Es una gestión muy negligente y una gestión muy reprobable, por eso mi actuación en la JGA va a ser de oposición frontal a todo este desaguisado que estos señores están haciendo”, concluye Sesé en sus palabras a Á Punt.