El técnico del Valencia CF José Bordalás se ha mostrado optimista en torno a las renovaciones de José Luis Gayà y Carlos Soler. El entrenador reconoce que el "compromiso" de los dos jugadores es "máximo" y espera que las negociaciones acaben en buen puerto: "Confiemos en que todo acabará como queremos"

"Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Sabemos lo que significan para el valencianismo, para el club, para la afición. Tenemos confianza de que seguirán en el Valencia CF. El compromiso es máximo. Quieren al Valencia. Confiemos en que todo acabará como queremos y que podamos contar con dos jugadores magníficos como Gayà y Soler".

Bordalás también ha hecho una valoración sobre los jugadores cedidos y las posibilidades de ejecutar sus opciones de compra. "No pienso más allá de lo inmediato. No pienso a medio ni alargo plazo. Ahora mismo no es una preocupación. La mía es que sigan rindiendo al nivel que lo están haciendo e incluso mejor. Los que sus números y su rendimiento está siendo menor, que den un golpe encima de la mesa y que demuestren que quieren ayudar al Valencia. Esa es mi obligación".