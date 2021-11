12:56

SIGUENTE OBJETIVO DEL EQUIPO

"Mantener la portería a cero hay que intentar mantenerla en todos los partidos. Primero hay que ser fuertes a nivel defensivo. Muchas veces se te puede encasillar como un entrenador con un espíritu defensivo. Los grandes equipos y ahora porque no llevo datos te lo podría mostrar. Las grandes ligas, los equipos que están más arriba son los que menos encajan no los que más realizan. Ustedes me dirán si es o no importante ser un equipo fuerte a nivel ofensivo. En la Premier los dos primeros clasificados son los que menos encajan. No es algo que diga yo es la realidad. A partir de ahí mis equipos siempre han hecho goles pero no podemos mostrar la fragilidad que hemos mostrado en varios partidos. Y en casa también. Dos goles contra el Mallorca, el Madrid, 3 el Atlético. Hay que cortar eso"