El Valencia CF dejó marchar dos puntos de Mestalla contra el Rayo Vallecano en un encuentro en el que no fue capaz de doblegar a su rival y acabó salvando un punto ante las ocasiones del rival. Carlos Soler hizo autocrítica a pie de campo y también la hizo Ricardo Arias en VCF Media. El embajador del club fue claro y contundente: "Hay que proponer más cosas para ganar los partidos. Así de claro", explicó.

El mítico '4' del Valencia CF no escondió su pesar por el mal partido del equipo y analizó el empate sin pelos en la lengua: "A perro pulgoso, como dicen... En las situaciones comprometidas hay que solventarlas. En las situaciones difíciles este equipo siempre sacó la cabeza. Hoy no me gustó para nada este partido y cada día es una historia. El domingo pasado (Real) me gustó. Hoy no", manifestó el que fuese capitán valencianista en la década de los 70.

Arias también echó un capote a Carlos Soler y José Luis Gayà, de los que dijo que son los dos "altavoces" de la plantilla del Valencia CF para dejar clara esta situación.