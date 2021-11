Nuevo problema para José Bordalás con la vista puesta en el viaje del equipo a Vigo del próximo fin de semana para enfrentarse en Balaídos al Celta. Tanto Mouctar Diakhaby como Dimitri Foulquier vieron la quinta amarilla y no podrán ir a tierras gallegas para disputar las decimosexta jornada de la competición. Ambos fueron amonestados en el empate a uno frente al Rayo.

El espigado zaguero francés fue titular en cuatro partidos esta temporada a las órdenes de Bordalás. La primera en el Camp Nou, precisamente por sanción de Alderete y en las tres últimas jornadas (Atleti, Real Sociedad y Rayo) por la lesión de Gabriel Paulista.

Precisamente por la lesión del central hispano brasileño, esta sanción cobra más importancia. Bordalás confirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro que Paulista lo tiene prácticamente imposible para poder disputar el partido de Balaídos.

El míster ya explicó ante los medios antes del partido ante el cuadro rayista que el zaguero había sufrido una recaída mientras se intentaba acelerar en su recuperación. Cabe recordar, que con Hugo Guillamón ya reconvertido al cien por cien el pivote, Bordalás solo cuenta con tres centrales en el primer equipo. Con las bajas de Diakhaby y Paulista, viajará a Vigo con Alderete como único central de la primera plantilla.

Problemas en la banda

Por su parte, Dimitri Foulquier también vio en la segunda mitad la tarjeta amarilla y es la quinta. Por lo que el lateral tampoco podrá estar en la convocatoria de la próxima jornada. Casualmente y de forma muy inoportuna, el otro lesionado en la plantilla actualmente es Thierry Rendall, el teórico lateral titular del equipo.

Parece complicado que pueda llegar al partido de Vigo. El jugador se lesionó en la jornada cuatro y aún no ha vuelto con continuidad. En caso de que las molestias de Thierry Rendall no remitan y no pueda llegar a tiempo, todo indica que será Wass quien le tocará recordar viejos tiempo y ocupar el carril derecho en su vuelta a Vigo.

En cualquier caso, lo que parece claro es que Bordalás tendrá que echar mano del filial, sobre todo para poblar el centro de la zaga y para disponer de un suplente en el banquillo por si las moscas. César Tárrega, convocado para el duelo ante la Real Sociedad, parece ahora el mejor colocado para ir con el primer equipo.