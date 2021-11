Llega la Copa del Rey y con ella las oportunidades a los jugadores menos habituales. El partido de este jueves en Utrillas no será un trámite y mucho menos para un grupo de futbolistas que quieren demostrarle a José Bordalás que pueden ser una alternativa seria al once tipo. La diferencia de seis categorías obliga al Valencia a ganar con solvencia y tampoco puede provocar unas conclusiones demasiado exageradas, pero sí medir el grado de implicación y personalidad para sacar adelante una eliminatoria en la que no se quiere dar opción a la sorpresa.

En primer lugar hay futbolistas que ya están dentro de la rotación y que están actuando como revulsivos, pero que todavía no cuentan con titularidades salvo en raras excepciones. Los casos más claros son los de Koba Koindredi, Yunus Musah y Marcos André. Por lo que respecta al centrocampista francés nacido en Nueva Caledonia es el caso más llamativo y pujante, después de completar el proceso de cambio de transformación física del cuerpo técnico su presencia se ha acrecentado y contra el Rayo salió antes que Uros Racic. La pasada edición de la Copa ya le sirvió para reivindicarse -marcó gol- y el jueves llevará la batuta, siendo uno de los principales responsables de frenar el ímpetu de los locales. En cuanto a Musah, es momento de coger galones para él. Su tramo inicial de temporada fue muy inconsistente y bajó su participación. Contra el Atlético de Madrid tuvo grandes minutos actuando por dentro y también con su selección. La incógnita principal es si actuará por banda o si, por el contrario, juega por dentro. En el caso de Marcos André está por detrás de Hugo Duro y Maxi Gómez, pero la delantera sigue sin ser especialmente productiva a nivel goleador y necesita que el brasileño se entone y demuestre todas las aptitudes que le llevaron a fichar por el club e Mestalla. El del jueves es un partido propicio para marcar y coger confianza. En segundo lugar están las dos alternativas a José Luis Gayà en el lateral izquierdo: Toni Lato y Jesús Vázquez. Ninguno de los dos va a sentar al capitán, pero sí quieren ser una alternativa para darle descanso e incluso formar un doble lateral con el de Pedreguer. El de la Pobla de Vallbona regresa después de un tiempo lesionado y Vázquez ya jugó por delante del lateral en el Villamarín. En el perfil opuesto Piccini oposita a titular y será una prueba de fuego para él teniendo en cuenta la sanción de Foulquier de cara a Balaídos. Blanco, Jason y Vallejo, a cambiar la opinión Por último hay tres futbolistas que han tenido minutos, la mayoría residuales, con el equipo y que en principio no cuentan para el entrenador y que el club incluso vería con buenos ojos una salida para ellos en enero. Son los casos de Álex Blanco -no ha debutado-, Jason Remeseiro y Manu Vallejo. Alguno de ellos podría ser titular y su intención es sumar en busca de más minutos de cara al campeonato liguero.