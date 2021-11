El Valencia Mestalla recuperó el liderato tras vencer al Athletic Torrellano en un partido que dominó de principio a fin y en el que pudo golear. La mejor noticia para los intereses del filial fue el buen nivel demostrado a pesar de venir de un dubitativo empate y tener la baja de Hugo González, pero también el hecho de que Miguel Ángel Angulo diese la alternativa a dos perlas del Juvenil 'A' como Darío Serra y Martín Tejón, que entraron en la segunda mitad.

Darío Serra (Generación de 2003) llegó a Paterna procedente del Almería en etapa cadete y desde entonces no ha dejado de crecer. Jugador polivalente y que habitualmente ocupa la banda también ha actuado por dentro, tanto ejerciendo como mediapunta como de '9'. Es un futbolista con muchos recursos, eléctrico y que encaja muy bien en diferentes roles, destaca por su buen uno contra uno -tiene mucho desborde- y por tener la portería entre ceja y ceja. Este curso lleva ya cinco dianas en División de Honor.

Por lo que respecta a Martín Tejón (Generación de 2004) se enroló en la cantera valencianista cuando tenía seis años y once después ha debutado con el filial. El jugador valenciano responde al perfil de '10' clásico que flota entre líneas y ofrece un 'plus' de creatividad. Es un futbolista que destaca por su capacidad técnica y por su personalidad a la hora de jugar: no se esconde nunca, la pide y arriesga. El último pase es su principal fortaleza.

Ambos lideran al Juvenil 'A' de José Bargues y ya se asoman por categorías superiores, de hecho una cosa que les ha caracterizado los últimos años es su capacidad para quemar etapas a toda velocidad e incluso dar el salto al siguiente escalafón formativo antes de que les toque por edad. Con su aterrizaje, Angulo gana dos recursos más en el objetivo de lograr el ascenso a Segunda RFEF.