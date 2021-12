Las primeras rondas de la Copa del Rey suelen servir para dar la alternativa a jugadores de la cantera en el once titular y el centro de la defensa es la demarcación con más posibilidades de albergar un debut. César Tárrega y Rubén Iranzo son, con Cristhian Mosquera lesionado, los que más opciones tienen de jugar.

Preguntado por la proyección de los diferentes defensas del filial y lo que se presupone de ellos, Bordalás manifestó que “son todo opiniones” y que cada uno de ellos puede jugar en “función de las necesidades y las características del futbolista”. Además de ello, señaló que “todos tienen buenas condiciones” y que las características del campo y del estilo del rival marcarán la decisión que tome el entrenador. Tanto Tárrega como Iranzo tienen opciones de viajar e incluso los dos.

Bordalás también tuvo un guiño hacia el que no podrá estar: Mosquera. El central de origen colombiano está lesionado y no es una opción para viajar a Utrillas, pero el entrenador señaló que le gusta mucho personalmente y que si no se hubiese lesionado habría debutado en partido oficial de Liga, lo que le señala claramente como el cuarto central de la plantilla.

Solo tres canteranos

El entrenador también respondió sobre la presencia que tendrá la cantera en la convocatoria y explicó que por reglamento, solamente tres jugadores con ficha filial pueden estar en el campo: La competición no nos permite tener más jugadores. No podemos afrontar esta competición pensando que con jugadores del filial vamos a ser más que solventes para pasar. No podemos dejarle la responsabilidad a los chicos. Tenemos que intentar alinear un equipo que nos dé garantías para poder pasar", explicó.