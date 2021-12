Los responsables de cada una de las asociaciones que convocan la manifestación del próximo 11 de diciembre contra la gestión de Meriton han explicado este miércoles las claves de la marcha. A las 17:00 horas y en la sede de la Agrupació de Penyes Valencianistes seis integrantes de las plataformas convocantes (son nueve) expresaron su punto de vista en una convocatoria de medios en la que también se presentó el cartel oficial de la protesta.

Juan Martín Queralt (De Torino a Mestalla)

“Lo más importante de esto es que estamos todos y que espero que esta unión se mantenga mucho más tiempo. Nos une que queremos recuperar el Valencia CF que ha dejado de ser nuestro formalmente pero no a nivel de sentimiento. El crédito que le van a dar al club se lo van a dar por la historia del club y no porque lo haya generado Peter Lim. Es una vergüenza que en la junta se va a disponer de unos fondos sin que puedan ir los que realmente han generado esos fondos, los valencianistas. El club sigue siendo de los que han hecho la historia. No he visto que se ponga el acento en esto que es clave. Van a ser beneficiarios de estos fondos los que han ensuciado la historia”.

Momento de la verdad

“Esta ciudad ha tenido muchas ocasiones y ahora hace años que no se produce ninguna manifestación. Ha habido momentos en los que toda la ciudadanía se ha manifestado en un momento muy concreto. Como con la muerte de un torero, no equiparo como es normal, pero en esta ciudad sí ha habido momentos la ciudadanía se ha sentido valenciana por encima de todo. En este momento lo habéis dicho y con mucho acierto, el Valencia CF está en peligro de muerte. Esta es una ciudad muelle, cómoda, blanda, asequible… ha llegado un momento de dar un golpe encima de la mesa y hasta aquí. La historia del Valencia CF no nos la van a quitar. No soy quien cómo hay que convocar a la ciudadanía, porque lo sabéis los medios mucho mejor que yo y estoy seguro de que lo vais a hacer. El día 11 es un problema no del Valencia CF sino de esta ciudad que tiene que despertar por muchas razones”.

Consell-ATE

Me hubiera gustado que en la decisión del Consell se hubieran adoptado medidas cautelares. Así se hubiera ido ante notario y se hubieran asumido compromisos públicos por parte del accionistas mayoritario. Y también que ese accionista mayoritario que se va a ver beneficiado por una lluvia de millones de nuestros padres y abuelos se hubiera comprometido. No hemos tomado nota de lo que se hizo con la venta del club. Hemos vuelto a incidir en el mismo error. Se dijo que íbamos a ser campeones de Europa y el mejor estadio del mundo. Quienes vendieron el club deberían haber protocolizado todo eso ante notario. Estamos asistiendo a un segundo epílogo. Hemos dado 90 días de gracia y no hemos tomado ninguna medida cautelar. No tengo ninguna garantía en derecho de que eso se vaya destinar a acabar el estadio. El problema no es que el valencianismo se haya visto defraudado, el problema es que se ha jugador con esta tierra, esta Comunitat y con su historia

Libertad VCF

“Estamos cansados de las faltas de respeto y de que arrastren el escudo. Esta manifestación es de todos los valencianistas. Lo más importante es la unión por el mismo objetivo. Hay quien dice que manifestándose no se cambia nada pero desde el sofá si que no se cambia nada. Los que vayamos podremos tener la conciencia tranquila”

¿Cómo será la manifestación?

El motivo es llegar a hacia Mestalla con las lonas con todas las leyendas y acabaremos en la Avenida de Suecia y se leerá el manifiesto. Después se leerá un manifiesto, pero estamos aún definiendo las personas pero va a ser en varios idiomas, gente de todas las edades y con ex futbolistas

Protestas en el minuto 19 de cada partido

"En principio vamos a seguir trabajando y fomentando cada partido el Minuto 19"

Viachers

“Estamos ante el peor momento de los 112 años de historia. Señor Lim váyase a su casa, Mr. Lim, please go home’."

Apoyo institucional

"Estaría bien que las instituciones apoyarán la marcha cívica"

Plataforma Espíritu del 86

“La unión es clave y llevamos dos años alertando. Pedíamos a Lim respeto y que cumpliera compromisos. Que dejará hacer el ridículo con la gente que tiene aquí y ha descapitalizado el club. 1000 millones en traspasos y 135 de pérdidas. Pedimos a instituciones para buscar una solución junto con los principales acreedores del club y sacar al VCF del fondo que lo ha metido Lim”.

Últimes Vesprades a Mestalla

“Hay que hacer entender que el VCF no es sólo un club de fútbol si no también un bien patrimonial de la ciudad. Es un bien transversal como las fallas i L’ Albufera. Forma parte de la memoria sentimental de todos nosotros. El VCF ha sido un punto de encuentro. Incluso después de la Guerra Civil, en el conflicto bélico, el Viaje a México como punto de reconciliación fue muy importante”

Agrupació de Penyes Valencianistes

“Agradecer la unión. Hoy estamos aquí todos juntos. Sin ningún protagonismo de unos por encima de otros. Habrá más grupos que se puedan unir. Lo importante de esto, la lectura que hay que sacar es que el valencianismo se ha unido para que estas personas se marchen. No pueden dejar esta imagen por todos los campos de España. Se nos trata a todos de manera que no nos merecemos. Aquí hay una historia de más de 100 años y con siete años no nos pueden dar lecciones a nosotros de nada”

Críticas a la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF

"No hemos contactado con ellos y no hablamos de lo que hacen. Creen que tener su local, entradas y demás... es su camino. Yo ahí no entro, tiene que recapacitar como me pasó a mí"