César Tárrega y Rubén Iranzo salían juntos de la Ciudad Deportiva de Paterna comentando el entrenamiento sabiendo que uno de los dos parte con muchas opciones de ser titular en el partido de este jueves en Copa del Rey contra el CD Utrillas. Los dos centrales del Valencia Mestalla son la alternativa de la ‘casa’ para formar en el eje de la zaga en la eliminatoria copera y buscan convencer a José Bordalás de que están preparados para sumar en la primera plantilla en un momento en el que la defensa está en cuadro entre lesiones y sanciones.

Ambos defensores están haciendo una buena temporada con el filial de Miguel Ángel Angulo y están ante la oportunidad de debutar en partido oficial con el club de su vida -’Rubo’ ya lo hizo en un amistoso de pretemporada- en la primera ronda de la competición del ‘KO’. En principio Tárrega parte con cierta ventaja, ya que en las últimas semanas ha sido más habitual su presencia en los entrenamientos y parece estar por delante en las preferencias de Bordalás. El robusto central valenciano destaca por su buen uso del cuerpo en la pugna por el delantero y por su contundencia defensiva. Es un marcador muy pegajoso y que es difícil de sostener en el duelo físico, pudiéndose adaptar a la perfección a un guion como el que espera en Utrillas.

Por lo que respecta a Iranzo, también es un central de gran proyección. Todavía está en edad juvenil, pero llama fuerte a la puerta del fútbol de élite y es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española. El de Picassent es un marcador moderno, también con una envidiable materia prima a nivel físico, y con una buena salida de pelota desde atrás. En el club se tiene confianza en la proyección de los dos, pero en principio solamente uno será titular.

Bordalás tendrá que escoger y aunque no se mojó en sala de prensa, sí explicó bajo que parámetros tomará su decisión: «Todos tienen buenas condiciones pero en función de las necesidades y el partido... Vamos a un campo muy chiquito con un rival con un juego directo poderoso y un delantero muy fuerte... Siempre analizamos en función de lo que tenemos enfrente», explicó el preparador alicantino.

No olvida a Mosquera

El que no podrá ser de la partida es Cristhian Mosquera, el central de origen colombiano está en la recta final de su recuperación y no podrá ser convocado para viajar a Utrillas. Bordalás habló sobre él y explicó que es un central que le gusta «mucho» y que si no llega a ser por sus problemas físicos ya habría debutado incluso en partido oficial de Liga, colocándole de forma clara como cuarto central.

Responsabilidad

Más allá de la defensa no se espera más jugadores del Mestalla. «No podemos afrontar esta competición pensando que con jugadores del filial vamos a ser más que solventes para pasar. No podemos dejarle la responsabilidad a los chicos. Tenemos que intentar alinear un equipo que nos dé garantías para poder pasar», explicó el técnico.