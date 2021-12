12:31

PROBLEMA CON LAS RECAÍDAS

"Los entrenadores y en este caso a mí, me preocupa no pode disponer de todos los jugadores de la plantilla y que haya recaídas. Es el club el que decide qué nivel de información tiene que trasladarles a ustedes del día a día de las lesiones. Yo les puedo dar los datos de los que podemos disponer y de los que no, pero no soy la persona ni el experto en lesiones, pero sí que obviamente me preocupa como técnico que haya recaídas y la de un jugador como Paulista que es un jugador importantes para nosotros. Las recaídas a veces son situaciones que se dan. No podemos decir los motivos. A veces hay recaídas que no podemos controlar. No podemos dar más datos"