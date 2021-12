El técnico del CD Utrillas, Pitu Lerga, dirigirá el «partido de nuestras vidas» después de 25 años entrenando. El maño sabe que a su equipo le va a «tocar correr detrás del balón», pero en fútbol ha visto de todo. «Tenemos un 99% de posibilidades de perder, pero si hay un 1% puede ocurrir». Esta fue la charla con SUPER en el Campo de La Vega:

Está el pueblo revolucionado.

Así es. Tenemos a todo el mundo en el pueblo y en la comarca y alrededores revolucionado. Estamos todos muy ilusionados y con muchas ganas porque es un acontecimiento único que seguramente no vuelva a pasarnos y hay que aprovechar el momento.

Entre otras cosas se ha puesto a Utrillas en el mapa.

Siendo el Valencia se nos está multiplicando la repercusión. Ha aparecido Utrillas en todos los informativos, redes, radio, televisión, prensa... Para el pueblo es un impulso poner nuestro nombre en el mapa de España.

El Valencia es vuestro Gordo de Navidad. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando viste el sorteo?

El Valencia era uno de los más apetecibles por historia y palmarés, ha ganado ya ocho Copas y es un premio para nosotros. Aunque no esté pasando por un buen momento, es un histórico y un grande y nosotros estamos muy contentos de recibir al equipo y a la afición. A ver si entre todos creamos un ambiente de fútbol bonito. Ya hemos puesto el graderío portátil, la iluminación y si no llenamos el campo faltará muy poquito. Somos un pueblo de 2.900 personas y el aforo es de 2.500.

Al final se juega en La Vega. Eso es un éxito para vosotros.

La gente del pueblo se merecía este premio. Veíamos absurdo irnos a Teruel o Zaragoza. Hemos hecho todo lo posible para jugar aquí y la gente nos lo está agradeciendo. Ha venido gente a darnos las gracias por poner a Utrillas en el mapa futbolístico. El otro día me dio las gracias una aficionada que era socia desde hace tiempo y su abuelo había sido entrenador. Nos están pasando cosas muy bonitas. Vamos a jugar con nuestra gente, en nuestro campo y va a ser una fiesta. Nos va a quedar en el recuerdo para siempre. En mi caso, llevo 25 años entrenando y va a ser una experiencia que la voy a guardar en mi mochila para siempre.

¿Se han podido coger libre tus futbolistas? Todos son trabajadores y estudiantes.

Sí, a nivel laboral y de estudios todo el mundo ha hecho lo posible para cambiar turnos y mover horarios y vamos a tener a todos. La ‘putada’ es que tenemos a un jugador sancionado por celebrar un gol que es el que marcó los dos en la anterior eliminatoria. Me fastidia por él porque se merecía jugar contra el Valencia.

Lo que es un marrón es hacer la alineación.

Más que la alineación me preocupa el tema de los cambios porque vamos a sacar el mejor equipo posible, pero tengo cinco cambios y voy a tener que dejar sin jugar a alguno y eso es un handicap para mí. Alguno se va a quedar sin participar, aunque lo haremos partícipes de toda esta historia.

¿Puede el Utrillas eliminar al Valencia?

A ver, vamos a ser lógicos y coherentes... 99% de posibilidades que no, pero me guardo un 1% y si hay un 1% puede ocurrir, pero para que eso ocurra se tienen que dar muchos componentes. Que el Valencia no esté en su mejor día, que nuestro portero esté en su mejor partido, que nosotros hagamos gol en las pocas opciones que tengamos... En la normalidad el Valencia es máximo favorito.

¿Qué partido te imaginas?

Que me va a tocar defender y correr detrás del balón, aunque en momentos queramos dar un poco de pausa, respirar y que el equipo se puede ayudar, pero va a ser difícil porque la diferencia de ritmo de primera es abismal. Intentaremos que no se abra el partido y ponérselo difícil.

¿Has hablado con Bordalás?

No he podido todavía, pero ya con ganas de saludarlo. He visto que este año ha variado su 4-4-2, le mete mucha velocidad, intensidad, pero no me preocupa el rival. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y ya está, hacerlo largo y aguantar los máximos minutos que podamos. Imagino que no vendrá Guedes, Gayà, Soler... Pero vengan los que vengan tienen mucho nivel.

¿El césped artificial puede condicionar el partido?

Será un handicap para el Valencia, pero relativo porque es un césped artificial nuevo, está puesto hace poco y además es un campo de grandes dimensiones. Algo se nota, pero no tanto porque el césped no lleva muchos años de tute.

¿A qué jugador del Valencia ficharías?

(Ríe) No creo que puede fichar a ninguno para jugar en Regional, estoy contento con mis jugadores, vamos primeros en la liga y para nosotros jugar con 2.500 personas es la leche... Estamos acostumbrados a unos 200. Va a ser el partido más bonito de nuestras vidas. ¡Fíjate que voy por la calle y la gente me para! Y como comprenderás no estoy acostumbrado. El otro día estaba tomando un café en un bar y me vino un cliente que no conocía de nada a animarme.

Si no renuevan Gayà y Carlos Soler...

(Ríe) ¡Aquí no nos vendrían mal, serían buenos fichajes para intentar el ascenso a Tercera!

¿Se estirará el presidente si dais la campanada?

Algo habrá. Seguro, sabemos que si ganamos algo tendremos.

¿Y cómo va el reparto de camisetas del Valencia?

Sé que los jugadores lo están hablando, pero no sé al final que reparto harán. Aunque tengan o no camiseta, el recuerdo va a quedar para siempre. Sobre todo el sentimiento y la pasión con la que estamos viviendo esto. Lo tengo clarísimo. Va a ser súper especial.

¿Qué harías si pasáis?

Si eliminamos al Valencia haría cualquier cosa. Cualquier locura. ¡Sería la bomba!