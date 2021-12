José Bordalás considera una injusticia la decisión de LaLiga de programar el partido del Valencia CF frente al RCD Espanyol el Día de Nochevieja a las 16:15 horas. Los blanquinegros y los periquitos serán los únicos equipos que jueguen en ese último día del 2021, mientras que el resto de la jornada se disputará los días 2 y 3 de enero.

Un grave agravio comparativo con respecto al resto de equipos, ya que el Valencia dispondrá de menos días para entrenar. "Creo que en algún medio vi que el Valencia era el equipo que menos días de descanso disponía. No me parece lo más justo. Estoy convencido de que habrá una modificación y se adaptará para que el Valencia CF no salga perjudicado. Tendríamos menos días de descanso y para preparar los partidos", ha analizado Bordalás en sala de prensa.

En ese sentido el propio entrenador ha explicado que tras hablar con el Presidente el club solicitará un cambio de horario en ese partido del día 31 de diciembre: "Hablé con Anil y estábamos de acuerdo que teníamos que solicitar un cambio para no vernos perjudicados en ese sentido. No pensamos que sea justo para el Valencia ni mucho menos"