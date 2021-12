Las renovaciones de Carlos Soler y José Luis Gayà están de moda. El club trabaja para que ambos futbolistas firmen un nuevo contrato con el Valencia esquivando las dificultades financieras que atormentan a la entidad. Y en medio de las negociaciones para ampliar el vínculo club-jugadores, no son pocas las leyendas del valencianismo que han aportado su opinión acerca de los dos dos capitanes y su relación con el Valencia CF.

Santi Cañizares, Rubén Baraja o Camarasa han sido algunos de los que se habían pronunciado y esta tarde ha querido sumarse al 'debate' Goran Vlaovic. El ex jugador del Valencia CF atendió a los micrófonos de La Grada (Radio Esport) y reconoció abiertamente que "el Valencia no se puede permitir que Gayà y Soler no renueven". El croata expresó su deseo y su apuesta, pero también mandó un aviso. "Yo creo que ellos quieren quedarse, aunque en el fútbol pasan muchas cosas".

Además, el héroe de la Copa del Rey que levantó el Valencia en 1999, demostró el inmenso cariño que sigue teniendo tanto por el club como por la capital del Turia. "Desde que me fui de Valencia he seguido al club. Considero que es mi club". El croata concluyó agradeciendo a la entidad todo lo que esta le brindó. "Los éxitos que tuve con el Valencia me marcaron como profesional y como persona. Tengo muy buenos recuerdos".

El momento sensible de la entrevista nos lo dejó cuando Goran fue preguntado por Bernardo España Edo (Españeta), histórico utillero del Valencia CF. Al exjugador se le notó ostensiblemente emocionado cuando recordó a una figura emblemática del valencianismo. "Estuvo muchos años en València. Lo normal en el fútbol es cambiar de club, pero cuando tienes en el club a alguien como él que estuvo 20/25 años... Tiene los aplausos y 'la ola' de Mestalla. Seguro que hay muchos aficionados que pedían la camiseta de Españeta. Cambiaron presidentes, entrenadores, jugadores... pero él estuvo muchos años. Ha sido un emblema del club", sentenció Vlaovic.