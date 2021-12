El entrenador del próximo rival del Valencia en Copa del Rey lo tiene claro. "Estoy súper feliz. Viviendo un sueño. Es el partido más grande de mi carrera como entrenador con muchísima diferencia con respecto al siguiente. Me enfrento a un campeón de Europa League, a un finalista de Champions y campeón de liga. No puedo pedir más", ha reconocido Francisco Rodríguez Justo, más conocido como Fran Justo. De hecho, el técnico ha explicado a Super que tiene un recuerdo triste relacionado con el Valencia CF. “Me acuerdo de llorar cuando el Valencia falló el penalti contra el Bayern. Fue Pellegrino. Me acuerdo de llorar porque era un poco del Valencia. Nací con ojo crítico y me gustaba ir viendo distintos equipos. Me gustaba el Deportivo de la Coruña de Irureta y crecí admirando al Valencia CF. Esas finales de Champions y sobre todo el de Rafa Benítez”, explicaba.

De esa época, Fran Justo destaca al entrenador y la capacidad para tener una identidad. “Es el objetivo de cualquier entrenador. Recuerdo a Vicentín, Mista, Angulo… y el medio puff. Baraja-Albelda como medios. Es que era un equipazo. Jugaban muy bien. Me ayudó mucho a entender el juego”, señaló el técnico, quien también ha reconocido que desde hace años valora muchísimo el trabajo de José Bordalás. “Me asemejo bastante a lo que él intenta proponer. Esa presión alta, amenazando al rival en campo rival, un equipo intenso y de carácter…”, destacó el técnico hablando del Valencia, al que tiene muy controlado. El Valencia se enfrentará a los primos de Iago Aspas Uno de los futbolistas que más peligro tiene para Fran Justo es Carlos Soler. Cree que es el jugador más desequilibrante y con una proyección espectacular. “Soler es muy peligroso para nosotros. Me parece muy completo. Es el alma del Valencia y además un hombre de la casa. Su capacidad para ocupar espacios, pisar distintas zonas y trabajar para el equipo es enorme”, destacó el técnico, quien también habló de lo que supone para la comarca este partido. “Estamos en una nube, el pueblo y también es extensivo a Ourense”, señaló el jefe del banquillo del Arenteiro, próximo rival de Copa del Rey del Valencia.