El entrenador del Valencia CF José Bordalás está obligado a reconstruir el equipo por las bajas por lesión de Gabriel Paulista y los sancionados Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. El técnico reconoce las "dificultades" para armar un once, aunque asegura que intentará que "se note lo menos posible".

"Cuando tienes diferentes dificultades para poder repetir o mantener un once las dificultades se incrementan, pero no debemos, o no suelo lamentarme. Forma parte del fútbol y sabemos que tenemos bajas importantes pero intentaremos que se note lo menos posible", manifestó.

Una de las zonas del campo que necesitan soluciones es el centro del campo. Bordalás ha dejado claro que está muy contento con el rendimiento del canterano César Tárrega, pero valora mucho la "experiencia" de Hugo Guillamón. "César es muy serio y receptivo en el día a día. Hugo obviamente tiene más experiencia. Este año no lo ha hecho en el centro de la defensa pero es una posibilidad", apuntó.

El de l'Eliana es el candidato a acompañar a Omar Alderete en la zaga. Además, el técnico tendrá que elegir entre Daniel Wass y Cristiano Piccini para el lateral derecho. José Luis Gayà es fijo en la izquierda.

Bordalás no descartó la posibilidad de variar de nuevo el dibujo en busca de soluciones. "Hay una posibilidad de modificarlo por las bajas".