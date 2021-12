Perder jugadores a esta altura de la temporada puede ser desastroso, por eso al finalizar el partido en el Valencia CF saltaron las alarmas por el estado físico de Hugo Duro y Racic. Este último entró en el minuto 52 por Koba y acabó el partido con molestias. Por otra parte el atacante tuvo que ser sustituido en el minuto 84 por Yunus Musah.

"En principio no parece nada. Tenía rampas Hugo Duro y creemos que no hay lesión y Racic es un golpe y no hay lesión muscular", señaló Bordalás en rueda de prensa tras finalizar el encuentro. Igualmente a ambos jugadores se les realizará pruebas médicas para descartar las lesiones.