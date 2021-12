El Valencia CF necesita imperiosamente una victoria fuera de casa que le acerque a los ansiados puestos europeos. Es la hora de mirar hacia arriba en LaLiga. Porque Europa no espera a nadie. El Valencia de José Bordalás está obligado a cortar su racha de una victoria en las últimas once jornadas de LaLiga (9 de 33 puntos) y dar un paso adelante en Balaídos si no quiere que los puestos europeos se alejen para siempre.

El trámite de la Copa del Rey en Utrillas no ha hecho olvidar las malas sensaciones con las que acabó el equipo en el último partido contra el Rayo Vallecano es Mestalla. El empate supo a derrota y la única forma de hacer bueno aquel punto es ganar al Celta. No queda otra. Vigo es la primera final de muchas.