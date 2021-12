Cuando más urgencia había de sumar los tres puntos para no perder el tren de Europa, Maxi Gómez recordó viejos tiempos en tierras gallegas y anotó su segundo gol en LaLiga en la jornada decimosexta. Tenía que ser el Celta y en Balaídos. El equipo y estadio donde el delantero uruguayo firmó de lejos su mejor temporada en el fútbol español y que, a la postre, le llevó a fichar por el Valencia CF. Maxi Gómez aterrizó a tiempo para consumar la remontada valencianista y salvaguardar tres puntos que viajan sanos y salvos a Mestalla justo cuando el equipo más lo necesitaba.

El '9' de Paysandú regresó al once titular de José Bordalás tras unas semanas que no disfrutaba del protagonismo que acostumbró a inicios de temporada. Su bajo rendimiento, sumado después a una lesión muscular, provocaron que se cayera del once durante varias jornadas en favor de Hugo Duro. Precisamente ellos dos compartieron hoy punta de lanza en Vigo, con Maxi situado como referencia y Hugo Duro escorado en banda izquierda como estaba siendo habitual.

El partido de Maxi se basó sobre todo en pelear con los zagueros vigueses cada balón que cayera en campo rival y sobre cerca del área. Por alto fue capaz de salir vencedor de tres duelos de los ocho que disputó y con el balón sobre el césped también ganó uno de tres. Completó diez de los quince pases que trató. Todos ellos por bajo, pues poco a poco el uruguayo va corrigiendo la inexplicable tendencia que tenía de caer a banda para ser él el que de vez en cuando creara peligro mediante centros. Además resolvió con éxito el único regate que intento y lo que es más importante, materializó el único tiro a puerta que realizó en todo el partido. Maxi hizo por fin lo que se le pide a un delantero del Valencia. La defensa del Celta falló y el uruguayo aprovechó la falta de contundencia para establecer el uno a dos en el marcador que a posteriori acabaría siendo el resultado definitivo.

Su gran noche se redondeó con la ovación que le brindó el estadio de Balaídos cuando Bordalás decidió sustituirle en el minuto 83 de partido. Maxi emuló sus muchas noches de gloria en el Celta y apareció justo a tiempo para reconciliarse con el gol y arrojar optimismo a un Valencia que debía ganar sí o sí para no perder un tren que no espera