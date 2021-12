El mundo al revés. Las peñas del Valencia CF no tienen sitio en el palco de Mestalla desde hace casi dos años, pero este domingo fueron invitadas por el Celta de Vigo para presenciar el partido en el palco de honor de Balaídos. Los peñistas del Valencia no pueden entrar al palco de Mestalla, pero son bienvenidos en otros estadios de LaLiga.

La Federación de Peñas del Celta de Vigo conoce la tensa y difícil situación por la que atraviesa el valencianismo con Meriton al frente de la entidad y quiso tener un gesto de complicidad con los peñistas del Valencia. El presidente de l’Agrupació acudió al palco de Balaídos en representación de las peñas y se cruzó con algunos directivos de Meriton (Joey Lim y Teo Swee We) para sorpresa de estos.

Fede Sagreras no acude al palco de Mestalla desde el partido contra el Betis del 29 de febrero de 2020, justo antes de la pandemia de Covid-19. Medio año después (en septiembre) Meriton obligaba a l’Agrupació a abandonar su viejo local en los bajos de Mestalla después de que las peñas emitieran un comunicado pidiendo la dimisión del presidente Anil Murthy.

L’Agrupació es uno de los nueve colectivos (Libertad VCF, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF Sud, It Must Be Love 86 y Ciberche) que están organizando la manifestación del 11 de diciembre (12:00) para pedir la marcha de Peter Lim bajo el lema «Per la dignitat del Valencia. Lim go home».

🟨 PER LA DIGNITAT DEL VALENCIA CF 🟨



🗣️ @raton73: “Soy uno más que está preocupado por la situación que atraviesa nuestro querido Valencia C.F., por eso te pido que acudas a la manifestación”



¡¡¡El VALENCIA te necesita!!! YO VOY!!!



📢 SÁBADO 11 a las 12:00 #LIMGOHOME pic.twitter.com/H4SRD1Tz1Q — VIACHERS VCF 🕯️🦇 (@viachers) 5 de diciembre de 2021

Los colectivos trabajan para que exjugadores y caras públicas de la sociedad valenciana se unan a la causa. Este domingo lo hizo Ayala: «Soy uno más que está preocupado por la situación que atraviesa nuestro querido Valencia. Por eso te pido que acudas a la manifestación. ¡El Valencia te necesita! ¡Yo voy!».