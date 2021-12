Intentar que la protesta contra Peter Lim llegue más fuerte que nunca a Singapur. Es el gran reto de las nueve plataformas que han convocado la manifestación del sábado 11 de diciembre bajo el lema ‘Per la dignitat del Valencia. #Lim go home». Las coletivos organizadores de la marcha cívica Libertad VCF, De Torino a Mestalla, l’Agrupació de Penyes, Espíritu del 86, Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF SUD, It Must Be Love 86 y Ciberche están desarrollando desde las últimas semanas una estrategia para que el 11-D llegue a todos los rincones del mundo.

Las plataformas no quieren que la manifestación se quede únicamente en las calles de la ciudad. El objetivo común de todos los convocantes es multiplicar el impacto con respecto a la última protesta del 8 de mayo y que el mensaje del valencianismo contra Meriton tenga mayor eco internacional. José Pérez, presidente de Libertad VCF, lo explica para SUPER. «Lo importante es que esto trascienda, las pautas de Peter Lim son que lo que pase aquí se quede en la ciudad y al no hacer ruido parece que es menos grave lo que está pasando. Pero eso lo tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es que esta protesta se oiga mucho y se ponga el foco internacional en lo que está pasando aquí y eso repercutirá en que la UEFA esté atenta a lo que pase aquí. Queremos internacionalizar el mensaje y eso se consigue no parando de publicitar esto en el extranjero». Para potenciar la repercusión es necesario que el número de asistentes supere las 8.000 personas de la marcha del 8 de mayo. Sin embargo, todavía es más importante desarrollar una serie de acciones comunicativas a nivel mundial. En esa dirección trabaja Libertad VCF y el resto de convocantes con mucho esfuerzo y desde hace tiempo. Para las plataformas tener un altavoz internacional es «vital». Y más después de comprobar la censura con la que la realización LaLiga (Mediapro) minimiza las protestas de Mestalla durante los partidos. La triste realidad es que los minutos 19 y los carteles amarillos de ‘Lim go home’ no existen para el espectador que ve el fútbol desde las diferentes televisiones del mundo que tienen comprados los derechos de la competición española. 11 ¿Y qué se va a hacer? Libertad ha confeccionado una base de datos de 300 cuentas internacionales. La idea es empezar a suministrar información a todos esos medios para intentar que se hagan eco del 11-D. En esta ocasión, Libertad también va a enviar a todos los medios internacionales el manifiesto traducido en inglés que se va a leer a los pies de Mestalla. Libertad fue clave para que se publicaran dos artículos en el Financial Times y el Washington Post criticando la gestión de Peter Lim al frente del Valencia. «Estuvimos en contacto con ellos aportando información para que conseguir que salieran esas publicaciones. Ahora tenemos que hacer lo mismo», insiste José Pérez. Libertad también hizo llegar a los medios extranjeros ‘El Libro Negro de Meriton’, una recopilación de las 101 tropelías documentadas en prensa del mandato del máximo accionista Peter Lim. Te puede interesar: Valencia CF ¿Qué pasa con Guedes? Valencia CF Los datos que explican la victoria del Valencia CF en Balaídos La previa, Europa y lo de Singapur Libertad también está en contacto con el colectivo Viachers para que «muevan la manifestación a nivel internacional y hablen con todos sus contactos para ese día estar presentes», apunta José Pérez. Las plataformas asumen la necesidad de que el 11-D vaya más allá de lo que pase en las calles de València. Las plataformas Vichers y l’Agrupació de Penyes también trabajan para que los valencianistas de fuera de València, ya sea en el resto de España y sobre todo a nivel internacional, salgan a la calle el mismo día y a la misma hora que comience la manifestación del 11-D. «La protesta se tiene que oír mucho». El valencianismo está en ello.