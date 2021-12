La canción de It Must Be Love contra Peter Lim

El próximo sábado el valencianismo se echa a la calle para protestar contra la gestión de Peter Lim en el Valencia CF. Una de las plataformas que participará en ella es It Must Be Love, que ha destacado en los últimos tiempos por realizar protestas de forma muy creativa y a menos de cinco días de la manifestación ha hecho pública su última entrega con una canción que reza el lema de las protestas: Lim Go Home con un pegadizo ritmo navideño.

#LIMGOHOME pic.twitter.com/ptEI1JhgcY — It Must Be Love 86 (@itmustbelove86) 7 de diciembre de 2021 El vídeo de la canción viene acompañado por un grafiti que reza "It Must Be Love" y junto a él el número 86 compuesto con cintas de cassette de diferentes colores y en ellas están escritos los nombres de leyendas del Valencia CF como Ricardo Arias o Pep Claramunt. 22 Además de ello, en las cintas se pueden leer nombres de aficionados y de las plataformas que están agitando el avispero y elevando la voz para protestar contra la gestión de Meriton Holdings. La composición se encuentra ubicada en la Plaça de Nou Moles en la ciudad de Valencia.