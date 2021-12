La victoria del Valencia CF en el estadio de Balaídos puede suponer más que tres puntos. Hugo Duro y Maxi Gómez fueron los dos goleadores que certificaron el triunfo y mandaron un mensaje en forma de paso al frente de la línea de ataque. El combinado valencianista es el sexto equipo con más tantos a favor de LaLiga con 24, pero hasta el momento sus ‘9’ representaban un porcentaje muy bajo de contribución ofensiva, siendo la segunda línea la que sostuvo al equipo a nivel anotador.

La visita a Vigo, no obstante, representó un espaldarazo al trabajo de los delanteros centro del equipo. Con los dos goles marcados por Duro y Gómez, los puntas de la plantilla ya llevan 8 goles (el 33.3 por cien de la producción anotadora) y la segunda línea suma 10 (41,6 por cien). El ‘19’, de hecho, igualó a Carlos Soler en cinco tantos como máximo goleador del equipo y volvió a dar la razón a José Bordalás que insistió en su fichaje en el mercado de verano.

El madrileño está haciendo un trabajo sensacional este curso, actuando tanto en banda izquierda como en punta de lanza según las necesidades del partido y las características del rival. Contra el Atlético de Madrid marcó dos goles de ariete puro y los otros tres han sido demostrando su olfato para aparecer libre de marca y armar muy rápido la pierna. Duro tiene la portería entre ceja y ceja y no vacila a la hora de disparar a portería, de hecho lleva nueve disparos entre los tres palos y cinco goles, es decir, marca más de un gol por cada dos intentos.

Maxi, resurrección en tres actos

El delantero charrúa es el que más reforzado sale del partido porque rompió una larga sequía (no marcaba desde la cuarta jornada contra CA Osasuna) y porque cuajó un partido realmente completos. Hubo tres jugadas que marcaron especialmente su actuación, la primera de ellas fue la presión que efectuó para robar el balón que derivó en el primer gol del encuentro.

La segunda fue el tanto anotado tras un control orientado y una muy buena definición para superar a Dituro. Maxi se quitó una espina clavada y ejecutó el mano a mano a la perfección, dejando atrás las malas sensaciones que le perseguían en los últimos choques. Por último estuvo cerca de firmar una gran asistencia a Soler con una dejada de cabeza tras ganar la posición en el área de castigo.

Su partido, de hecho, fue valorado de forma muy positiva en parámetros estadísticos hasta el punto que el prestigioso portal WhoScored le incluyó en el once ideal de la jornada con una puntuación de 7.3 acompañando al atlético Matheu Cunha en la punta de ataque con una valoración algo superior.

Recuperada la confianza, el próximo sábado contra el Elche CF en Mestalla tiene una buena oportunidad para empezar una dinámica goleadora positiva y que el tanto en Balaídos no haya sido un espejismo. El Valencia necesita la mejor versión del uruguayo y está ante su momento de sumarse al carro y ejercer por fin del delantero que Bordalás esperaba recuperar cuando aterrizó en el estadio de Mestalla.