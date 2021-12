El médico y la familia le han recomendado no participar en la manifestación. No irá, aunque le hubiera gustado. «Si me dijeran que de mi presencia del sábado dependiera la solución del Valencia iría», asegura desafiando a todos. José Benet tiene solo doce años menos que el Valencia, es un símbolo para la afición y una voz más que autorizada para hablar del club.

¿Cómo está, José? Los años no pasan para usted.

Sí que pasan, sí, pasan para mí y para todos. Yo he llegado a estos años por la intervención de los médicos y la cantidad de medicamentos que me tomo.

¿Cuántos años van ya?

Pues noventa. De momento va todo bien, pero de golpe aparece algo inesperado y caes en redondo y si no es por el Covid, pues por la edad, por la ley de vida.

¡Qué va! Usted todavía tiene que dar mucha guerra. ¿Va a la manifestación?

No voy porque mi familia me lo impide. Mi mujer me ha dicho que después de tantos años de matrimonio se acaba... (Bromea) Y mis hijos me han dicho que ellos irían en representación mía. El socio número uno no va a poder estar en la manifestación porque voy cara a los 91 años, para andar necesito un bastón o una silla que compré. El médico me ha dicho que no responde de mí si me voy a la manifestación (Bromea). Me ha recomendado que no vaya. Él me ha dicho de ser él no iría. Con tanta gente puede pasar de todo, un empujón... Físicamente no voy a poder estar pero espiritualmente sí estaré. Estaré con ellos. Va a ser una manifestación tumultuosa y merecida.

¿Por qué merecida?

Pues mira, hace tiempo digo. Ni en Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao, ni Sevilla les hubiera pasado lo que nos ha pasado a nosotros. Por la blandura del pueblo valenciano. Nos quitaron el Banco de València, quieren que el puerto de Barcelona sea el primero... Estamos perdiéndolo todo. Somos muy blandos. ¿De toda la sociedad valenciana no había nadie que aportara dinero y dijera ‘vamos a salvar al Valencia CF’ y ‘vamos a hacer el Valencia de los valencianos’? Pero ni hubo nadie antes, ni ahora lo hay.

‘Por la dignidad del Valencia’ es el lema del sábado.

Me hubiera gustado más ‘Por el amor al Valencia’. Lim le ha quitado dignidad al Valencia quitándole nivel al Valencia con prepotencia y gastándose el dinero menos posible. Lim no es tonto, es un empresario y mira por su dinero. Y lo peor es que van a seguir vendiendo. ¿A ver cómo atan a Gayà y a Carlitos Soler? Y luego Guedes... Es un chico fantástico y luego hay días que parece que le da igual todo.

¿Servirá de algo la manifestación?

Va a ser una muestra más del desagrado. Lim se va a enterar de esta movilización y no le va a hacer ninguna gracia. Ojalá se proyectara todos los días en los cines de Singapur (bromea). Si llegan a su Singapur las protestas de la afición del Valencia no le hará gracia. Si fuera así, eso sí le molestaría demasiado. Eso sí le haría daño. Ojalá sirva de algo, pero es difícil. ¿Será la solución? Será una protesta más, pero con las leyes mercantiles mientras no venda o no salga nadie con el dinero en la mano no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Quién saca el dinero? ¿El Pequeño Accionista qué ha hecho? El señor Casanova le dijo a su hijo: ¡No te metas en el fútbol que saldrás perdiendo’.

¿Cree que Lim acabará vendiendo?

Es una incógnita, no lo sabe nadie, pero creo que no va a vender. En estos momentos no le interesa. Lim lo ha llevado tan mal que lo ha hundido. Si está en causa de disolución. Si nos descuidamos desaparecemos del mapa.

Usted ha vivido mucho. ¿Es el peor momento de la historia del club?

Si por supuesto es el peor momento de la historia. Si a mí me dijeran que dependiera de mi presencia el sábado la solución del Valencia iría. Yo que he llegado a conocer a Octavio Milego. Si Meriton hubiera puesto a gente que sabe de fútbol...

¿Qué le diría a Lim si pudiera hablar con él?

Le diría que estás cayendo en la debacle personal en València, pero también en tu ciudad estado. Porque esto se trasladará por los medios a allí y todo el prestigio que pudiera tener se ha perjudicado. Algo tiene que hacer Lim. Los de aquí no tienen autonomía. El presidente solo hace lo que les dice Lim. Lim tiene una mentalidad muy distinta a nosotros. Pensamos de forma diferente.

¿Ha sentido que le han faltado el respeto?

Más que falta de respeto, es la prepotencia. A mí no me ha faltado el respeto, yo hablo de prepotencia. Mandaron callar a la afición. La prepotencia sí que molesta. Él (Lim) o ellos no son más que nosotros por tener más dinero y tener la propiedad del club. La propiedad la tienen ellos y nos tenemos que echar la culpa. Nosotros también somos culpables. ¡Vamos a decirlo de una vez!

¿Qué es lo que más le duele de lo que ha hecho Lim?

Me duelen muchas cosas de las que ha hecho. Lo que peor veo es que haya aumentado el número de acciones para acudir a la asamblea. Eso es esconderse. Me duele que Lim se esconda. Tenía que venir a València y verlo con sus propios ojos. Eso es algo de cobardía. No ha venido más que dos o tres veces. Se metió en el ‘Westin’, le pusieron la alfombra roja y ya está. No ha sabido conectar con el Valencia. No ha querido. Lim ni ha podido ni ha querido conectar con la afición el pueblo. Él dirá ‘no tengo por qué ir a València, ya tengo gente allí que le pago’. Él sabe que aquí no sería bien recibido.

¿Cómo ve el futuro del club?

El Valencia está en fase de disolución. El Valencia no llega. Estoy decepcionado y me afecta mucho, lo quiero más de los que os creéis. Si no llega alguien con dinero, Lim continuará como hasta ahora y el Valencia irá más hacia abajo.

¿Le da pena por sus hijos y sus nietos?

A ellos le da más pena por mí. (Se emociona).

Han acertado con Bordalás. Eso es así.

Sí, es verdad, me gusta. El fichaje de Bordalás ha sido un gran golpe. Es un gran entrenador.

¿Sigue viendo los partidos?

Siempre, aunque los que empiezan tarde me acabo durmiendo. No aguanto más, pero me sigue doliendo igual. Si el equipo pierde me duele como si perdiera 14 partidas seguidas al dominó.

¡Eso sí que es duro!

Muy duro, muy duro. (Ríe)