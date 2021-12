No es la primera (y tiene pinta no será la última) vez que un entrenador rival termina desquiciado con el Valencia CF de José Bordalás. Pasó con Emery, que dijo que el Valencia no quería 'bailar' y posteriormente con Coudet, técnico del Celta. No es casualidad que ambos lo dijeran desde la frustración tras una derrota ante los valencianistas.

Pero Bordalás no se ha callado. En la rueda de prensa previa al Valencia-Elche le cuestionaron sobre las declaraciones de Coudet en las que el técnico del Celta se quejaba de los poco que se había jugado en Balaídos por las constantes pérdidas de tiempo. "Me ha parecido que el tiempo de juego ha sido muy pobre", dijo el preparador celeste. ¿Qué hizo Anil y por qué no se cambió el partido de Nochevieja? Esto dice Bordalás Pues bien, el preparador del Valencia CF le contestó cuando le cuestionaron sobre estas palabras. "Al final son opiniones respetables. Me comentaron y vi después de la rueda de prensa al entrenador rival y no tengo nada que comentar. Vi el Alavés-Celta y cuando ganaba el Celta en Vitoria parecía que iban a 2 km/h los jugadores del Celta. Uno se queja siempre cuando le toca".