El Valencia recibe al Elche CF en un partido marcado en rojo en el calendario por su trascendencia clasificatoria y, sobre todo, por la gran oportunidad que supone de sacar músculo y confirmar que el equipo está en otra dinámica. El escenario, el rival y el momento invitan a pensar que el combinado de José Bordalás está obligado a ser el que marque los derroteros del encuentro y exhiba su identidad sin complejos, sabiendo que tiene el factor ambiental de su lado y una plantilla de mayor potencial. ¿Quiere decir que está obligado a llevar el peso de la posesión o dominar la contienda a través de la pelota? No. Pero sí que debe ser el conjunto con mayor poder de intimidación muestre y también el que decida ‘a qué se juega’. Su contrincante no lo pondrá fácil porque se encuentra en un estado de ‘subidón’ con la llegada de Francisco Rodríguez al banquillo.

Igualar o superar en intensidad

Los franjiverdes no pierden desde la contratación de su entrenador y están jugando con la efervescencia y el estímulo clásicos de cuando hay un nuevo ‘jefe’ en el vestuario. Contra el Cádiz fueron muy agresivos en los duelos y ahí el Valencia debe igualar o superar la apuesta. Para Bordalás es un aspecto fundamental y sobre el que llamó la atención durante el tramo de competición en la que su equipo flaqueó en la presión y en la disputa de los balones divididos. El Valencia ha de estar en alerta ante ese grado de viveza ‘extra’ que el Elche está mostrando en su juego para no ser superado.

Generar dudas al rival

Francisco no lleva siquiera un mes en el Martínez Valero y todavía se encuentra en el proceso de dotar al equipo de su sello personal. Del pragmatismo y el carácter reactivo de Fran Escribá, el entrenador almeriense trabaja para dotar a su Elche de más querencia por la pelota sin perder el equilibrio. A lo largo de su carrera como entrenador, Francisco ha mostrado su voluntad por sacar el balón desde atrás y por cultivar un estilo asociativo, por lo que no rehúsa de llevar la iniciativa (contra el Cádiz tuvo el 57 por cien de la posesión y superó los 400 pases). En esta tesitura de cambio, el Valencia puede recuperar algunos metros a la hora de presionar. El equipo de Bordalás viene de recobrar la solvencia defensiva a través de ubicar el bloque algo más atrás, pero la visita de un combinado de menor calidad individual a la hora de sacar el cuero que otros como Villarreal o Atleti se presenta como una oportunidad para volver a ir a robar al último tercio y conseguir que el Elche no esté cómodo sobre el verde. Eso sí, hacerlo con las líneas juntas y el bloque compacto será vital para no incurrir en desajustes del pasado.

Las bandas y la defensa del área

El juego exterior es una de las principales fortalezas del Elche, aunque la baja de Mojica será muy importante por la izquierda. A pesar de ello, el Valencia deberá tener especial cuidado con un inspirado Fidel. La solidaridad de los hombres de banda del equipo será clave para contener lo y también será muy relevante su inspiración ofensiva, especialmente para profundizar por el carril derecho, defendido por un jugador como Palacios, de gran despliegue ofensivo, pero que concede espacios a su espalda.

Aunque sí hay una fortaleza en la plantilla del Elche son los arietes. Lucas Boyé y Lucas Pérez están en un gran momento de forma y examinarán la mejoría de Omar Alderete y Mouctar Diakhaby, que deberán ser muy pegajosos para contenerlos tanto en sus desmarques como en el juego aéreo.