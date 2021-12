El partido del Valencia CF el día de Nochevieja ha levantado mucha polémica y el club trató de cambiar el horario por considerarse perjudicado. Las gestiones no llegaron a buen puerto y José Bordalás expresó su malestar: “Obviamente no estamos contentos”, explicó.

En la anterior comparecencia el técnico alicantino expresó que pensaba que LaLiga podría cambiarle el horario, pero finalmente no lo hizo. Así lo explicó el propio Bordalás: "Una cosa es lo que uno piensa como técnico y otra lo que piensa el club. No estábamos conformes con el calendario porque nos sentíamos perjudicados. Me consta que mi presidente, Anil Murthy, hizo las gestiones para intentar cambiar el partido. No ha sido posible por diferentes motivos que nos argumentaros. Ahora no podemos hacer nada, más que afrontar el calendario como lo han puesto”.

La confirmación de que no se moverá el horario generará un problema a nivel de descanso para los jugadores y también para compaginar sus vacaciones, ya que algunos como Maxi Gómez u Omar Alderete tienen que cruzar el charco para ver a sus familias. Sobre esta circunstancia, Bordalás explicó lo siguiente: "Podrán irse porque tenemos que darles el descanso que se merecen. Habrá un mínimo de días que van a tener. No podemos hacer otra cosa. Tenemos menos descanso que otros equipos pero no es momento de lamentarse”.

A partir de ahí, el alicantino expresó que ahora “toca pensar en el partido de mañana y no podemos pensar en las vacaciones”.

Rueda de prensa de José Bordalás, al completo: