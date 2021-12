Doce del mediodía del viernes. Jesús Roig de Últimes Vesprades a Mestalla (UVA) llega a una imprenta del barrio de Campanar. Lo hace acompañado de su amigo y también valencianista Tonet Sánchez, que ha viajado expresamente de Huelva para participar en las protestas contra Peter Lim. Ellos son los encargados de recoger la pancarta que encabezará este sábado la manifestación contra Meriton por las calles de la ciudad bajo el lema ‘Per la dignitat del Valencia. Lim go home’. Pablo Andrada, de la tienda SoloFanáticos especializada en merchandising deportivo les recibe. «Aquí la tenéis, está lista», les dice mientras se la entrega en mano.

Jesús y Tonet la despliegan. Fue encargada hace cinco días, está hecha de lona PVC, mide 7x1,35 metros y la leyenda está flanqueada por dos escudos el club: el actual y el fundacional de 1919. Cada uno en un costado. «Qué bien ha quedado», asienten todos. La cuidan. La miman. Es más que un trozo de lona. Es la pancarta que ha unido a todo el valencianismo. Las plataformas han aparcado sus diferencias para luchar más fuerte que nunca contra Lim. Hoy se juntarán todos los colectivos detrás de esta lona de siete metros para que se vea en todo el mundo y, como decía Jesús, para «recuperar la dignidad que nos han querido robar».

Jesús explica el porqué del lema que hoy encabezará el 11-D. «La dignidad es una palabra fundamental en cualquier aspecto de la vida. Reivindicamos dignidad porque unas personas nos la han querido robar y queremos recuperarla. El club sigue siendo el Valencia CF y no ha perdido ni perderá nunca la dignidad, pero los señores que en estos momentos dirigen el club están haciendo que se pierda la dignidad y tenemos que recuperarla».

Jesús, como el resto de valencianistas, está convencido de que el 11-D va a servir de algo. «Va a servir para mucho sobre todo si es multitudinaria, si es muy visible y se ve que la gente está muy harta. Ya no queremos que cambien, ahora queremos que se vayan y si puede ser echándolos mejor. Por supuesto que va a servir. Siempre sirve que la gente diga ‘prou, no os queremos aquí’. Estos señores nos están robando, nos están faltando el respeto día a día, mandándonos callar, bailándonos, burlándose de nosotros cuando protestamos. No podemos perder la dignidad, hay que salir a la calle y pelear por nuestros antepasados, por los que nos han llevado de la mano a Mestalla y nos han hecho sentir este sentimiento por el Valencia».

El trabajo de los colectivos organizadores está hecho. Solo falta que la masa social del Valencia responda y el comportamiento sea ejemplar. «Esperamos ser más que en mayo. Es el momento de dar el paso adelante y estar allí. Hay momentos de la historia en los que aficionado tiene que estar y este es uno de los más importantes en 102 años de historia. No solo es una cuestión de fútbol. El Valencia es una de las instituciones civiles más importantes de la Comunidad Valencia y necesitamos que sea muy visible la cantidad de gente que acuda. Que se vea músculo es muy importante. Y es importante tener un comportamiento ejemplar, si no entraríamos en la provocación que ellos muchas veces creo que buscan. El comportamiento ejemplar es fundamental y estoy convencido que va a ser así como el 8 de mayo porque la afición del Valencia sabe comportarse».