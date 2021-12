Europa se ha convertido en una palabra tabú para José Bordalás. Al técnico del Valencia no le gusta hablar de objetivos europeos. Prefiere ir partido a partido a lo Cholo Simeone. Sin embargo, no esconde que su equipo está ante una oportunidad de oro para aprovechar la inercia de Vigo y hacerse fuerte en LaLiga con una segunda victoria consecutiva. El alicantino avisa a su manera: «Si ganamos podemos empezar a pensar en otras cosas». Lo dice porque respira optimismo en Paterna. La confianza se ha multiplicado en el vestuario después de ganar al Celta de Vigo. Atrás quedó el sabor amargo de los empates y la racha de una victoria en las últimas once jornadas. El equipo se ha subido al ansiado tren de Europa y ya no puede bajarse. Ni siquiera puede permitirse otro frenazo como el del Rayo. Y menos en Mestalla contra un Elche que intenta aferrarse a la categoría con el efecto Francisco. Bordalás y sus jugadores saben que este partido es el escenario perfecto para dar un salto de calidad en la temporada y dormir después de mucho tiempo entre los siete primeros clasificados. Es el día. Es la otra gran final del 11-D.

El cuerpo técnico y la plantilla se han mentalizado durante toda la semana de la importancia del partido. «Creo que es el partido más importante del año porque si conseguimos los tres puntos vamos a dar un paso al frente, creo que necesitamos porque hay equipo, somos un grupo bueno y podemos hacerlo». Las palabras de Toni Lato resumen a la perfección la trascendencia del encuentro en clave vestuario. El de la Pobla de Vallbona será una de las novedades del once titular de Bordalás en detrimento del capitán. José Luis Gayà cumple ciclo de amarillas y es baja contra el Elche. Lato asume el reto. El ‘3’ se ha recuperado de su lesión muscular, cogió ritmo de competición contra el Utrillas y el Celta y está preparado. Lato más Diakhaby y Foulquier Bordalás recupera a dos futbolistas que se perdieron el partido de Vigo por sanción y que entran de forma directa a la defensa como Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. La línea de cuatro se completa con Omar Alderete y el propio Lato. La recuperación de efectivos atrás permitirá la vuelta de Hugo Guillamón al centro del campo, donde se espera la presencia de Daniel Wass y Carlos Soler. Maxi Gómez y Hugo Duro se ganaron la titularidad en Vigo y la duda reside en Gonçalo Guedes. La sensación después de escuchar al entrenador es que Bordalás va a darle confianza después del ‘banquillazo’ de Balaídos, pero la última palabra es del técnico. Gabriel Paulista y Thierry Rendall no llegan tal y como se esperaba. Un pulso de mejorías El que sí llega y muy bien al partido es el Elche. El equipo ilicitano se ha revitalizado deportiva y anímicamente después de la llegada a su banquillo de Francisco. El nuevo técnico rompió una mala dinámica de resultados (siete jornadas sin ganar) y ha sacado al equipo del descenso. Hoy medirá su mejoría con otro equipo al alza como el Valencia. A ver quién está mejor de los dos.