12:24

Sangría de goles encajados. ¿En qué momento está el equipo a nivel defensivo?

"Obviamente nos queda camino por recorrer. Sabemos que LaLiga y la competición no te dan tregua. Hay que estar preparado para lo inmediato y lo anterior no sirve. Estoy satisfecho porque el equipo mejora respecto a los partidos que no tuvo solvencia defensiva, pero todavía debemos mejorar más. Nos queda también mejorar en ataque, ser más agresivos, más intuitivos, más constantes, aprovechar más las ocasiones y no perdonar al rival. Y a nivel defensivo no podemos conceder goles que hemos concedido de manera muy sencillo. Por ejemplo, en el último partido ante el Celta fue una concesión y esto no es señalar al jugador. No podemos confiarnos. Esto es Primera y los rivales aprovechan cualquier opción que puedes conceder".