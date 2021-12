Las peñas del Elche, rival hoy del Valencia CF en Mestalla, se han sumado también a la manifestación del valencianismo contra la gestión de Meriton en el club. El valencianismo se ha echado a la calle para jugar una final comparable a cualquier otra vivida en el césped. Todo un detalle de los peñistas del conjunto ilicitano, que están en València, para vivir dentro de unas horas en directo el derbi entre ambos conjuntos.

Mañana nos uniremos a la afición del Valencia en la manifestación contra Peter Lim. #Germanor #LimGoHome pic.twitter.com/F4hebLqKQS — FED. PEÑAS ELCHE CF (@FPElx) 10 de diciembre de 2021

El objetivo de la marcha, organizada conjuntamente por los colectivos Últimes Vesprades a Mestalla, Libertad VCF, Agrupación de Peñas del Valencia, Espíritu del 86, It Must Be Love 86, Ciberche, Viachers, VCF Sud y De Torino a Mestalla, es el de alcanzar la máxima repercusión internacional posible. Si la reputación y la imagen de Peter Lim se ven tocadas, creen los convocantes, la dimensión global del problema obligaría al empresario singapurés a mover ficha, ya sea para iniciar el final de su etapa como propietario del club o para girar el sentido de su proyecto, actualmente de espaldas a la hinchada y a la propia sociedad valenciana.