La manifestación fue un éxito rotundo y una de las principales diferencias con la que tuvo lugar el pasado mes de mayo fue la unión de las diferentes plataformas de oposición a la gestión de Peter Lim. El otro hecho diferencial fue el apoyo público que diferentes personalidades del mundo del fútbol y la cultura dieron ala marcha. Algunos de ellos se dejaron ver en mitad de la comitiva.

Uno de los principales estandartes del descontento con Meriton Holdings es Santiago Cañizares y tal y como explicó en plena marcha: «No podía quedarme en casa». El que es para muchos el mejor portero de la historia de la entidad se puso al frente de la pancarta de ‘Espíritu del 86’ que rezaba el lema «Lim y Mendes, vosotros habéis arruinado el Valencia. Salid ya, nosotros no os queremos». Allí, Cañizares explicó que espera que la manifestación sea «un punto de inflexión», pero señaló a las instituciones políticas y financieras como las que deben reaccionar teniendo en cuenta la voluntad del valencianismo. Precisamente al lado de la leyenda valencianista se encontraba José Manuel Casañ, vocalista del mítico grupo valenciano Seguridad Social.

Y no fue el único artista que se dejó ver en la manifestación, también el actor Álex Gadea viajó expresamente desde Barcelona con el objetivo de unirse a la marea blanquinegra para luchar por la dignidad y el futuro del club de Mestalla. También estuvo su compañero en la Alquería Blanca, Ferran Gadea. Y de la gran pantalla a los escenarios, el cómico Raúl Antón, que rubricó una de las arengas más graciosas para acudir a la Alameda, también cumplió su palabra marchando con el resto del valencianismo.

Del entorno valencianista también su pudo ver a las hijas de Jaume Ortí (Noema Ortí) y de Vicente Peris (Merchina Peris), cuyos padres aparecían representados en algunas de las pancartas que la afición portó consigo.

Todas las plataformas

Además de todos ellos, en las calles se dieron cita los representantes de las diferentes plataformas convocantes. Superdeporte pudo hablar con algunos de ellos, que mostraron su satisfacción por la respuesta masiva de la afición. José Pérez, presidente de Libertad VCF, se expresó en los siguientes términos: «Ha sido un éxito. La afición ha demostrado que quiere que el club perdure y sabe que con Peter Lim tiene los días contados. Tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos de la afición. Hemos dado un paso más, pero no vamos a aflojar, no vamos a quitar el pie del acelerador. Esto no acaba aquí. Vamos a seguir diciéndoles que no los queremos aquí. Buscaremos la solución» explicó.

En una línea similar se mostró la Agrupació de Penyes a través de su presidente, Fede Sagreras: «Ha sido un 12 sobre 10. Se ha demostrado que cívicamente y unidos se puede hacer cualquier cosa. Pasado, presente y futuro se han unido bajo la misma causa, que esta gente salga del club. Creo que estas imágenes van a pasar por todo el mundo», explicó.

A su lado marchó la Confederación de Peñas del Elche. La afición ilicitana brindó su apoyo al valencianismo, que le devolvió el cariño con cánticos de «Elche es de primera». También arrimó el hombro Pepe Besalduch, uno de los aficionados más icónicos del Levante UD. La manifestación se convirtió en una cuestión de valencianía.