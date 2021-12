Mouctar Diakhaby ha dado un golpe encima de la mesa cuando más se le necesitaba. El defensor francés se ha quedado solo ante el peligro después de la lesión de Gabriel Paulista y el positivo en COVID de Omar Alderete, pero está listo para afrontar el reto de ser el líder de la zaga en el tramo final del año. Contra el Elche cuajó su partido más completo y ahora espera mantener ese nivel que le ha hecho ganarse la confianza de José Bordalás.

La progresión del francés ha entrado en una tendencia alcista desde el partido contra el Atlético de Madrid. Aquel día no hizo un mal encuentro, pero salió en la foto de uno de los goles colchoneros. A partir de ahí ha encadenado grandes actuaciones. Tanto contra la Real Sociedad como ante el Rayo Vallecano estuvo a un nivel muy elevado, pero su rendimiento alcanzó su mayor pico contra el Elche.

Dominio posicional, buen juego con el cuerpo y determinación en cada una de las acciones marcaron el encuentro de un Diakhaby, que puso la guinda con una magistral dejada a Piccini en el segundo gol, emergiendo como la principal baza del equipo a balón parado. Los números respaldan una actuación que puede ser un punto de inflexión para el galo: 14 recuperaciones, seis despejes, 2 intercepciones, tres tackles (entradas), solamente fue regateado una vez y firmó un 92 por cien de acierto en el pase.

Ahora encara dos encuentros en los que tiene la responsabilidad de seguir liderando el centro de la defensa. Tanto el trámite copero -como ya hizo en Utrillas- como contra el Levante UD en el derbi. A su lado estará un Hugo Guillamón que ha tenido que retrasar su posición. Precisamente contra los levantinistas tiene dos espinas clavadas que quiere quitarse: las manos en el primer encuentro después del confinamiento y la pérdida que tuvo la temporada pasada cuando Javi Gracia lo ubicó de líbero de manera incomprensible.

El 'nuevo' Diakhaby

El defensor francés vuelve a sentirse importante a pesar de que en el mercado de verano era uno de los principales nombres en la parrilla de salida al no convencer al entrenador. Con trabajo ha ido cambiando su situación y el propio Bordalás ya manifestó después del envite contra el Cádiz que estaba «muy contento con su progresión».

Su presencia hasta la lesión de Paulista fue más bien testimonial y para defender resultados en el tramo final, pero el trabajo que había detrás ha salido a relucir cuando le ha tocado jugar. Nuevamente estar a las órdenes de un entrenador que prioriza el trabajo defensivo está potenciando las virtudes de Diakhaby y escondiendo sus defectos, todo lo contrario a lo que sucedió con Gracia y, especialmente, con Albert Celades. Recuperada la confianza del entrenador y también en sus capacidades, 2021 cerrará con un Diakhaby más importante que nunca y que ha pasado de ser una pieza secundaria a aprovechar la corta nómina de centrales para reivindicar su papel dentro del equipo.