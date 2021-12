Y ahora qué? Es la pregunta que se hace todo el valencianismo después del 11-D. SUPER ha pulsado la opinión de las plataformas de oposición a Meriton que convocaron la multitudinaria manifestación contra Peter Lim. ¿Qué valoración hacen de la protesta de más de 15.000 personas por las calles de la ciudad? ¿Cuál es el siguiente paso que hay dar? ¿Qué esperan de las instituciones y entidades financieras?

Los presidentes de Libertad VCF, De Torino a Mestalla, l’Agrupació de Penyes del Valencia, Ultimes Vesprades a Mestalla (UVA), Espíritu del 86, Viachers, VCF SUD y Ciberche analizan la histórica movilización del sábado y trazan la hoja de ruta a seguir para que el «Lim go home’ se convierta en una realidad. Los colectivos coinciden en sus planteamientos. Han aparcado sus diferencias y van de la mano como un equipo. Todos tienen claro que el éxito pasa por seguir unidos, insistir en la presión como mecanismo de desgaste y exigir un paso al frente de los políticos y CaixaBank. Es el único camino según ellos para recuperar el club.

Satisfacción es la palabra más repetida por las plataformas después de ver la respuesta de la afición del Valencia CF. «La valoración de la manifestación es de 12 sobre 10. Fue excelente la unión del valencianismo. Se duplicó la manifestación del 8 de mayo y se vio más que nunca un valencianismo unido», apunta Fede Sagreras de l’Agrupació. Pep Hernández de UVA da mucho valor a la movilizacion. «A la sociedad valenciana le cuesta moverse del sofá y mover a más de 15.000 personas es un éxito». De igual manera lo consideró José Pérez de Libertad VCF, que además puso hincapié en la responsabilidad del valencianismo, ya que el club «lo necesita».

Uno de los triunfos de la movilización es que el valencianismo cree en su fuerza más que nunca. La gente cada vez se identifica más con la protesta. Lo explica Juan Martín Queralt de Torino a Mestalla. «El éxito de participación pone de manifiesto la unión del valencianismo. Y no solo de los aficionados del club. Se me acercaron muchos valencianos que se sentían identificados en aquello que estábamos reclamando. Hay que agradecer la respuesta social». Juan Fermín de Espíritu del 86 reconoce que no esperaban una respuesta tan multitudinaria. Sus pronósticos rondaban los 12.000. «Al ser 15.000 fue genial. La gente ha despertado y ha salido a la calle. El día anterior nos llamó Santi Cañizares para decirnos que quería estar, no le dijimos nada, fue de motu propio de él, consideró que no se podía quedar en casa… También José Manuel Casañ. Para mí fue muy emotivo y ver que hay gente que se significa».

Simón Alegre de VCF SUD reconoce sin tapujos que la protesta todavía habría tenido mayor impacto con la presencia de más exjugadores. No le falta razón. Se echaron de menos muchos exfutbolistas. Simón lo explica y les abre la puerta. «Resultó llamativa la ausencia en la marcha de la mayoría de los veteranos, apelamos a su empatía con los aficionados con el fin de que próximamente se unan a este movimiento popular y transversal». No hay duda. El 11-D fue un éxito. Y eso que no estuvieron todos. Manu Lazcano de Ciberche lo señala. «Muchos no pudieron ir por diferentes motivos y sé que muchos grupos nos apoyaron desde fuera». También Carlos López desde la peña Viachers señaló que en una futura manifestación se puede juntar incluso más gente y destacó el gran comportamiento de los asistentes.

¿Próxima parada?

El valencianismo paladea el éxito de su última movilización, pero es consciente de que todavía le queda mucho trabajo por delante para conseguir su objetivo: un Valencia sin Peter Lim. Las diferentes plataformas analizaron el futuro del movimiento de oposición. En primer lugar, Martín Queralt señaló que es importante plasmar dos cosas: «Primero hay que ver cuál es la reacción de Lim y si las iniciativas le llevan a admitir la necesidad de sentarse en una mesa. Y segundo, si llega ese momento, que está cercano, hay que establecer los canales de financiación necesarios para que todo lo que demandamos desde hace tiempo se pueda traducir en realidad: que el valencianismo no sea solo una mera apetencia sentimental, histórica o ética, ligada a nuestros recuerdos, sino que que sea una realidad desde el punto de vista jurídico para que la mayoría accionarial sea de los valencianistas», explicó el representante de De Torino a Mestalla, cuyo objetivo es la democratización de la entidad.

Por lo que respecta a Manu Lazcano (Ciberché), puso el acento en la importancia de «seguir activando al valencianismo» y situó el objetivo de una tercera manifestación en 25.000 personas. También Fede Sagreras insistió en la necesidad de continuar con estrategias que generen desgaste hasta que decidan vender y anunció que las plataformas se volverán a reunir para «dar pasos seguros». En la misma línea se manifestó Pep Fernández (UVA), que además de enfatizar en la importancia de mantener la unión de los colectivos, abrió la puerta «a todos los que se quieran unir» y señaló, en sintonía con Queralt, que hay que encontrar la vía para sacara Peter Lim y poder recuperar el club «para el aficionado».

Desde Espíritu del 86 revelaron que están preparando más acciones, pero que se irán viendo poco a poco «para no descubrir las cartas» y señalaron la necesidad de que despierten las instituciones. Por lo que respecta a VCF SUD, explicaron que hay que presionar desde un triple frente: judicial (respondiendo a todas las «tropelías» punibles que cometan), reputacional (atacando la imagen de un máximo accionista «que jacta públicamente de servirse del Valencia CF para sus chanchullos particulares») y socialmente (con acciones masivas y contundentes dentro y fuera de Mestalla «que posibiliten afirmar con rotundidad el sentir de la afición valencianista»). Desde Viachers insistieron en la necesidad de continuar con acciones y destacó la importancia de hacerlo en Mestalla de una forma «que pueda sorprender».

Turno para las instituciones

En plena manifestación Santi Cañizares, que se encontraba en el centro de la pancarta de Espíritu del 86, señaló a las instituciones como responsables de actuar y tener en cuenta la voluntad del valencianismo. También lo ven así los representantes de las diferentes plataformas: «Deben hacer cumplir la ley», exigió el propio Juan Fermín en nombre de esta asociación (E86). En este sentido la Agrupación de Peñas señala que los políticos deben exigir hechos y avales porque las palabras «se las lleva el viento». También Lazcano (Ciberché) señaló que tienen que hacer que Meriton cumpla, con las leyes y con los contratos. En esa mella de credibilidad insistió López de Viachers, aunque explicó que de las instituciones espera «poco».

Pep Fernández (UVA Mestalla) explicó que espera que hayan tomado nota: «Estamos hablando de la entidad más importante de la Comunidad Valenciana y que hay una masa social que está hablando y que quiere recuperar el club. No pueden mirar hacia otro lado», manifestó antes de dejar una interesante reflexión sobre el papel del banco: «Tiene que saber que el Valencia paga las fichas de sus jugadores a través de préstamos y por ese camino el banco va a tener serios problemas para poder cobrar la deuda que tiene con el club. Por eso también tiene que encontrar las vías para dar salida a Peter Lim».

Por lo que respecta a Martín Queralt focalizó en el banco, al que instó a respaldar al valencianismo en su objetivo de acceder a la compra de acciones: «Eso se debe reflejar en préstamos bancarios, fundamentalmente, en unas condiciones que hagan razonable poder acceder a esos préstamos. Que sean a largo plazo, con intereses modestos y que, en definitiva, las entidades financieras recojan el espíritu social que mostró el valencianismo: que prestarán dinero a un proyecto que va más allá del negocio», explicó.

Libertad VCF, por último, explicó que espera que las instituciones y las entidades financieras no se queden a un lado, sino que «se involucren» y que intenten «buscar soluciones imaginativas que acaben devolviendo al Valencia CF a los valencianistas».