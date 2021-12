La plural oposición a la gestión de Meriton Holdings cuenta en sus filas con un colectivo de gran calado intelectual y una profunda conciencia de la importancia de la cultura de club. Es el caso de Últimes Vesprades a Mestalla, que lleva años cultivando textos y contenidos enfocados a la difusión de la cultura, la historia y el patrimonio de la entidad valencianista. Uno de sus representantes, Pep Fernández, reflexionó para Superdeporte acerca de la histórica manifestación del pasado sábado: “Estamos muy satisfechos con la respuesta del valencianismo”, explicaba.

Para uvaM, movilizar a más de 15.000 tuvo un mérito tremendo, ya que tal y como reflexionan, a la sociedad valenciana “le cuesta moverse del sofá”, pero afirman que la respuesta “cívica y contundente contar Peter Lim” les dejó muy satisfechos. Pero esto no acaba aquí, el éxito de la unión de los colectivos ha sentado unas bases sobre las que continuar en la pelea.

“No es una cuestión deportiva, es una situación de no retorno y tenemos que encontrar la vía para darle un salida a Peter Lim y que podamos recuperar el club para el aficionado”, explicaba Pep Fernández, que como no podía ser de otra manera, respaldó el objetivo de devolverle al valencianismo la propiedad del club.

La afición blanquinegra ya ha puesto las cartas encima de la mesa, la respuesta social es cada vez más contundente y las protestas ganan adeptos cada vez que se proponen. El minuto 19 en Mestalla es también un clamor prácticamente unánime entre los asistentes, pero la masa social no es el único actor que puede tener un papel en esta contingencia. También las instituciones públicas y las entidades financieras.

“Esperamos que hayan tomado nota. Que esto no son cosas de redes sociales, que esto es más profundo, que estamos hablando de la entidad más importante de la Comunidad Valenciana y que hay una masa social que está hablando y que quiere recuperar el club. No pueden mirar hacia otro lado. No es una patà i avant. Tienen que ver que realmente hay un problema y que ellos tienen que formar parte de la solución. Y esto vale para los políticos como para el banco. Tiene que saber que el Valencia paga las fichas de sus jugadores a través de préstamos y por ese camino el banco va a tener serios problemas para poder cobrar la deuda que tiene con el club. Por eso también tiene que encontrar las vías para dar salida a Peter Lim”, explica Pep Fernández de forma detallada, haciendo hincapié en que la deriva societaria y económica del club puede afectar también a sus compromisos con CaixaBank.